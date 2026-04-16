Darío Barassi contó un accidente íntimo con su esposa: "Terminé en la ambulancia"

Darío Barassi, nota Darío y Lucía Gómez Centurión cumplieron, el mes pasado, diez años de casados.

DARÍO ESTUVO INTERNADO HACE UN MES

Un mes atrás, Darío debió ingresar a una clínica para someterse a un procedimiento médico, afectado por una fuerte dolencia en el ciático, uno de los dolores más fuerte que se pueden sentir. Todo comenzó luego de el animador reciba un golpe fuerte que recibió en la zona baja de la espalda.

“Los que están viendo el programa se habrán dado cuenta de que estoy rengo, no sé. Tuve un golpe fuerte en la cola, cochina, y se me desajustó el ciático, así que tuvimos que hacer un bloqueo”. Horas después, Barassi recibió el alta y se fue a descansar a su casa.