Darío Barassi contó un accidente íntimo con su esposa: "Terminé en la ambulancia"

El conductor de Ahora Caigo vivió una situación tragicómica en la intimidad de un baño de un campo, antes de mantener un encuentro íntimo con su mujer.
Darío Barassi describió un "dramático" episodio que vivió en los últimos días con una abeja que lo picó, justo antes de tener intimidad con su esposa. Situación, el conductor de Ahora Caigo debió ser atendido de urgencia por los médicos y lo que contó no tiene desperdicio. "Soy medio alérgico a todo".
La reciente anécdota dio comienzo cuando una participante debía responder cuál es el animal que más muertes provoca. Tras la respuesta correcta de la joven, mosquito, el conductor se dirigió a su productora: “Luli, vos sos medio mosquito”. Lejos de quedarse callada, ella le respondió con un retruque: “Y vos sos un moscardón, es más pesado, hincha más que el mosquito”. Y eso le hizo recordar Darío lo que vivió el último fin de semana.
"El fin de semana fui con mi mujer a un campo, fui al baño a darme a una ducha, previo a...”, comenzó a contar, Barassi. "Y entré desnudo y había una abeja en el piso. Yo pensé que estaba muerta. Yo la fui a empujar con mi pie, pero no, y me clavó el aguijón”, compartió el conductor, de las tardes noches de El 13.
"Yo soy medio alérgico a todo, entonces desnudo me tiro contra el piso, la ducha abierta y empiezo a gritar. Mi mujer, harta de mi me dijo: ¿Qué car...querés?’. Yo desnudo, la lluvia, la abeja y yo”, reconoció Darío, ante los presentes y las cámaras de su programa de juegos. “La noche que prometía ser muy romántica terminó con los dueños del hotel y una ambulancia para aplicarme corticoide por la picadura. La vida en pareja".
Un mes atrás, Darío debió ingresar a una clínica para someterse a un procedimiento médico, afectado por una fuerte dolencia en el ciático, uno de los dolores más fuerte que se pueden sentir. Todo comenzó luego de el animador reciba un golpe fuerte que recibió en la zona baja de la espalda.
“Los que están viendo el programa se habrán dado cuenta de que estoy rengo, no sé. Tuve un golpe fuerte en la cola, cochina, y se me desajustó el ciático, así que tuvimos que hacer un bloqueo”. Horas después, Barassi recibió el alta y se fue a descansar a su casa.
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