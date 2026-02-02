Se casa el hijo del recordado Alberto Olmedo: ¿Cuándo y dónde?

Albertito quiere formar una familia con su enamorada, maquilladora y emprendedora de una marca de accesorios y de bijouterie, y sorprendió a su novia en las primeras semanas del año con una propuesta concretar...pasar por el Registro Civil. Y el joven anunció la noticia, con "bombos y platillos", en redes sociales, junto a un romántico posteo.

"No todo lo importante necesita palabras. A veces, alcanza con mirarnos, con elegirnos y abrazar el amor, que crece en silencio. El 14 de febrero nos casamos", compartió Olmedo, en su cuenta de Instagram. Y la publicación, claro, en pocos minutos se lleno de likes y de las felicitaciones correspondientes.

Pero, pero, pero... el Día de los enamorados, no habrá boda. A pesar de que el deseo de Albertito y su novia era la de contraer matrimonio en esa fecha simbólica, se encontraron con un gran problema gran. No pudieron reservar la fecha en el Registro Civil porque ya está ocupada con otros casamientos.

Albertito Olmedo nota 4 La recordada dupla humorística, en cine, teatro y tele, de Alberto con Jorge Porcel.

Albertito Olmedo, nota 6 Alberto Olmedo con Susana Giménez, Moria Casán y Jorge Porcel, un cuarteto que supo protagonizar éxitos cinematográficos entre la década del 70 y la del 80.

El casamiento entre Albertito y Romina Sara se concretara sí o sí. El no conseguir espacio legal para concretar su unión a mediados de este mes, no resultará un impedimento para la pareja. Porque el deseo de convertirse en marido y mujer es grande y sigue vigente. Y será durante el transcurso de esta semana que buscarán una nueva fecha, en base a la disponibilidad que haya en la comuna correspondiente a su domicilio.

"Tiramos la fecha sin hacer las averiguaciones correspondientes y después nos encontramos con que el 14 de febrero no hay espacio en el Registro Civil para casarnos. Por eso, esta semana vamos a presentar todos los papeles de nuevo, a ver qué fecha conseguimos. En principio, el casamiento será legal. La iglesia y la fiesta, vendrán más adelante. Todo lo vamos a hacer en Capital Federal, para que sea cerquita para todos", contó Olmedo, en diálogo con Diario Popular.