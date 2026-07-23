Javier Bardem negó haber calificado de racista a la Argentina

El actor español publicó un video en sus redes sociales para aclarar sus declaraciones tras el Mundial 2026 y aseguró que nunca calificó a la Argentina como un país racista o xenófobo.
El actor español Javier Bardem salió a responder a la polémica que generaron sus recientes declaraciones tras la final del Mundial 2026 y aseguró que nunca afirmó que la Argentina fuera un país racista o xenófobo. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, explicó el verdadero sentido de sus palabras y expresó su respeto y admiración por el pueblo argentino.
La controversia surgió luego de una entrevista con el periodista británico Mehdi Hasan, en la que Bardem analizó el contexto político que rodeó la final del Mundial. Allí cuestionó la postura internacional del presidente Javier Milei, especialmente su respaldo al gobierno de Israel, y sostuvo que esa situación podía influir en la percepción de algunos hinchas durante el torneo.
En aquella conversación, el actor señaló que le parecía injusto que la Selección argentina cargara con el peso de decisiones políticas ajenas al fútbol. También expresó que el apoyo del mandatario argentino al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, podía llevar a que algunas personas simpatizaran con el equipo rival.
Tras la difusión de fragmentos de la entrevista en redes sociales, Bardem decidió realizar una aclaración pública. "Quiero explicar lo que realmente dije y, sobre todo, lo que jamás dije ni diría", expresó al comienzo de su mensaje.
El protagonista de Sin lugar para los débiles remarcó que nunca calificó a la Argentina como un país racista o xenófobo y sostuvo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Además, reiteró que considera injusto vincular a toda una selección o a un país con las posiciones políticas de su presidente.
"Argentina merece todo mi cariño, respeto, gratitud y admiración", afirmó Bardem, quien también destacó la riqueza cultural del país y el proceso de memoria, verdad y justicia llevado adelante tras la última dictadura militar, al que definió como un ejemplo para otras naciones.
Finalmente, el actor recordó la estrecha relación personal y profesional que mantiene con numerosos argentinos y aseguró que muchas de esas personas forman parte fundamental de su vida. "Era importante dejar en claro aquello que nunca dije y nunca diría, por el enorme respeto que siento por el pueblo argentino", concluyó.
comentar