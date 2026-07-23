Javier Bardem negó haber calificado de racista a la Argentina

El protagonista de Sin lugar para los débiles remarcó que nunca calificó a la Argentina como un país racista o xenófobo y sostuvo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Además, reiteró que considera injusto vincular a toda una selección o a un país con las posiciones políticas de su presidente.

"Argentina merece mi cariño, respeto, gratitud y admiración"

"Argentina merece todo mi cariño, respeto, gratitud y admiración", afirmó Bardem, quien también destacó la riqueza cultural del país y el proceso de memoria, verdad y justicia llevado adelante tras la última dictadura militar, al que definió como un ejemplo para otras naciones.

Finalmente, el actor recordó la estrecha relación personal y profesional que mantiene con numerosos argentinos y aseguró que muchas de esas personas forman parte fundamental de su vida. "Era importante dejar en claro aquello que nunca dije y nunca diría, por el enorme respeto que siento por el pueblo argentino", concluyó.