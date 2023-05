Jey Mammon se refirió particular momento en La Peña de Morfi

"El chamamé habla en primera persona", escribió el conductor en su cuenta de Instagram, junto al video del momento en que un hombre que se encontraba en la tribuna virtual pidió que vuelva a la conducción del ciclo dominical.

Al mismo tiempo que esto ocurrió, en el programa se estaba presentando Antonio Tarragó Ros, referente del chamamé.

Todo ocurrió el pasado domingo cuando un televidente pidió vía zoom que vuelva Jey Mammon al programa.

Durante la presentación de un grupo musical, desde el programa pusieron al aire como de costumbre a las familias que se conectan a la tribuna virtual para aparecer vía zoom y, de pronto, un hombre se acercó a la cámara y mostró un cartel que decía: ¡Que vuelva Jey!".

Desde La Peña de Morfi lo sacaron rápidamente de pantalla y Georgina Barbarossa, a cargo momentáneamente de la conducción del programa, no hizo mención al respecto al epidosio.

Jey Mammon fue suspendido por las autoridades de Telefe luego de la denuncia de abuso sexual en su contra por parte de Lucas Benvenuto.

“La tele es mi lugar”

El conductor Jey Mammon dijo que la televisión es su "lugar en el mundo" y anunció que "pronto" volverá, mientras que evitó opinar acerca de la posible participación de Lucas Benvenuto en el Bailando. "La tele es mi lugar así que pronto vamos a volver a la tele, obvio", señaló Mammon y, al ser consultado sobre si estaba enojado con alguien, respondió: "Con nadie. ¿Por qué voy a estar enojado?".

El conductor regresó hace un par de semanas a la Argentina tras pasar unos días en España, destino que eligió para descansar luego que se diera a conocer la denuncia por abuso sexual contra Benvenuto y, desde entonces, se alejó de La Peña de Morfi, pero aseguró que cree en regresar al ciclo de Telefe y hasta admitió que mantiene contacto con su actual conductora, Jésica Cirio.

Por el momento, el canal no comunicó nada sobre el supuesto regreso de Mammon a la TV en el programa que actualmente es conducido por Georgina Barbarrosa.

"Se dice que Lucas Benvenuto fue convocado para el Bailando. ¿Te parece algo oportunista?", le preguntó un movilero de Paparazzi y el músico indicó: "No opino de eso. íGracias!".

El conductor brindó una serie de entrevistas antes de irse a España, en las que quiso dejar en claro que él no había violado, abusado o drogado a ninguna persona, debido a que la denuncia de Benvenuto indicaba que Mammon había hecho eso cuando él tenía 14 años.

"Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente", expresó en un video previo a las notas que fue publicado en sus redes sociales.

"Yo a Lucas lo conozco, yo no voy a decir ïno sé quién esï. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009, él dice que me vio en una fiesta y él dice que tenía 14 años, pero en esa fiesta él tenía 16 años. En esa fiesta nos conocimos. Hay testigos, hay videos. Se puede probar esto que estoy diciendo", agregó.

"Yo entiendo que Lucas necesita sanar su historia, pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas, de cosas que yo no hice. Yo no quiero arreglo ni pacto entre las partes, quiero dejarlo claro", siguió.