Jimena Barón explicó por qué su hijo no viajó con ella al Mundial 2026

La cantante respondió a los cuestionamientos que surgieron en redes sociales por viajar a Estados Unidos junto a su pareja y su hijo menor, sin la compañía de Momo.
Jimena Barón salió a responder las críticas que recibió en redes sociales luego de que varios usuarios advirtieran que había viajado a Estados Unidos para seguir el Mundial 2026 junto a su pareja, Matías Palleiro, y su hijo menor, Arturo, mientras que Morrison, conocido como Momo, no formaba parte de la delegación familiar.
Ante la extraña repercusión que generó esta situación, la artista explicó los motivos de la ausencia de su hijo mayor y aseguró que la decisión está relacionada con las responsabilidades escolares del joven.
A través de sus redes sociales, Barón detalló que Morrison atraviesa una etapa académica que requiere mayor compromiso y que no puede ausentarse libremente de sus actividades.
"Tienen que entender que Morrison tiene ya 12 años y está haciendo el ingreso al secundario. Ya no es un nenito que falta y no hay problema. Está cursando el secundario un día a la semana, entonces tiene responsabilidades. Ya no es un viva la pepa", expresó.
Las declaraciones llegaron luego de una serie de comentarios que cuestionaban por qué la cantante había viajado con una parte de su familia y no con su hijo mayor.
Más allá de las explicaciones, Barón aclaró que Morrison sí participará del viaje familiar, aunque en una etapa posterior.
"Igual, sí, es un viva la pepa porque va a venir y va a faltar. Bastante pepa, su vida. Él va a venir, va a viajar", sostuvo, dejando en claro que la ausencia es temporal.
Mientras disfruta de su estadía en Estados Unidos, la artista también compartió imágenes vinculadas al Mundial y celebró la actuación de la Selección argentina. En una publicación realizada tras la victoria ante Austria, escribió: "Cada día te quiero más. ¡Qué lujo ser argentino!".
La situación volvió a poner el foco sobre la exposición pública de las figuras del espectáculo y las decisiones familiares que suelen ser comentadas en redes sociales.
En este caso, la cantante optó por responder directamente a los cuestionamientos y brindar detalles sobre la organización familiar detrás del viaje, remarcando que la prioridad fue respetar los compromisos educativos de su hijo antes de sumarse a la experiencia mundialista.
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