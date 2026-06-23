Jimena Barón explicó por qué su hijo no viajó con ella al Mundial 2026

Las declaraciones llegaron luego de una serie de comentarios que cuestionaban por qué la cantante había viajado con una parte de su familia y no con su hijo mayor.

images (83) La artista explicó que Momo permanece en Argentina por compromisos vinculados a sus estudios.

Más allá de las explicaciones, Barón aclaró que Morrison sí participará del viaje familiar, aunque en una etapa posterior.

"Igual, sí, es un viva la pepa porque va a venir y va a faltar. Bastante pepa, su vida. Él va a venir, va a viajar", sostuvo, dejando en claro que la ausencia es temporal.

Mientras disfruta de su estadía en Estados Unidos, la artista también compartió imágenes vinculadas al Mundial y celebró la actuación de la Selección argentina. En una publicación realizada tras la victoria ante Austria, escribió: "Cada día te quiero más. ¡Qué lujo ser argentino!".

La situación volvió a poner el foco sobre la exposición pública de las figuras del espectáculo y las decisiones familiares que suelen ser comentadas en redes sociales.

En este caso, la cantante optó por responder directamente a los cuestionamientos y brindar detalles sobre la organización familiar detrás del viaje, remarcando que la prioridad fue respetar los compromisos educativos de su hijo antes de sumarse a la experiencia mundialista.