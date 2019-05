Pero no sólo intérpretes femeninas las afectadas por esta práctica que se consideró “común” en el ambiente artístico por décadas, sin que nadie hiciera nada por detenerlo. Ese domingo, Joaquín Furriel fue invitado al ciclo de Mirtha Legrand, y allí dio su testimonio que desacomodó a los invitados del día.

“Me pasó en el conservatorio con un productor y director, que está muerto, muy importante en Canal Nueve. Iba a hacer un telefilme y me pidió ensayar un sábado”, recordó.

“Cerró la puerta y me empezó a decir ‘ahí donde estás sentado vos estuvieron tal, tal y tal, nombres que me parecían atractivos, entonces tenía 19 años”, recordó el actor.

Asimismo, Furriel recordó que el director le dijo: ´Me gustaría invitarte a un viaje el fin de semana´ para no se qué. Fue una situación violenta y muy incómoda”, recordó. “Y me dijo ´Si te vas de acá, no trabajás más´ y entonces le dije ´voy a esperar que te mueras y con mi primer sueldo te llevo florcitas hijo de...”

”Yo tenía 19 años, pelo largo hasta la cintura, recién venido del sur. No tenía ni idea y no tenía contacto con ese tipo de personajes, no lo conocía”, admitió Joaquín.

Acaso su juventud, entonces con 19 años, le permitió “ponerle los puntos”, como explicó el propio Furriel, a fin de evitar llegar a una instancia peor. “¡Abrí la puerta o te cago a trompadas!”, sostuvo reviviendo aquel difícil momento, para sincerarse con los otros invitados. “En ese momento yo no manejaba ese tipo de sutilezas. ¡Era un pibe!”, justificó, a distancia.