Joaquín Levinton contó su romance con tres mujeres a la vez: "Nos lavábamos los dientes todos juntos"

"Fue una época muy linda de mi vida... Al margen de lo que uno puede fantasear, habían cosas relindas. Por ejemplo cuando nos lavábamos los dientes los cuatro juntos", confió Joaquín, revelando algunos primeros detalles de su pasado amoroso. "Cuando cumplimos un año, fuimos a cenar y fue divino".

"No sabes lo lindo que era cuando dormíamos todos juntos. Estábamos como en una fila india, es lindísimo", se sinceró Levinton, sobre uno de los momentos más "bizarros" y picantes de su convivencia con varias mujeres al mismo tiempo, bajo el mismo techo y manteniendo un vínculo sentimental y amoroso con todas, a la vez.

"Es una experiencia que recomiendo", se aventuró a proponer el líder de Turf. "Durante un año fuimos una pareja de 4. Eramos 3 amigas y yo... Hacíamos coreos, pero voy a omitir cierta data", dijo Joaquín, con cierto reparo sobre lo que pasaba puertas adentro de su PH, ejerciendo el poliamor.

JOAQUÍN Y SU EXPERIENCIA CON EL POLIAMOR

"No es que era una orgía constante. Había mucho amor... Hacíamos todo juntos, iba a comer de a 4 siempre. A la hora de la intimidad, había mucha solidaridad". confió Joaquín, durante una entrevista compartida con, entre otros, el Mono de Kapanga.

"No sólo era una cuestión de sexo, una experiencia sexual... Esa parte de mi vida, yo te juro, fue una de las más lindas. Es más Rolling Stone mi vida, que lo que te puedas imaginar. Insisto, era Rolling Stone, Rolling Stone", amplió Levinton, sobre los buenos recuerdos que guarda de esa etapa de su vida.