En una entrevista que le dio al portal Teleshow, Lanata confirmó que está en pareja y hasta contó de quien se trata. "Me causa gracia cuando la gente grande dice ‘mi novia’. Uno tiene novia a los 16 años; a esta edad uno no tiene novia. Pero sí, estoy con alguien: se llama Paula, trabaja en marketing en Internet y es muy buena. Vivió 17 años afuera, sus padres son argentinos pero ella es española. Sus papás fueron a España, volvieron y se fueron otra vez. Ella hizo su colegio en la Argentina, pero vivió mucho afuera. Yo necesito que una mujer que esté conmigo sea inteligente, además de linda; y ella tiene las dos cosas", dijo Jorge.

Esta confirmación llegó después de que hace un mes, cuando a Jorge Lanata le dieron el alta de su internación, él salió de la clínica y a su lado estaba la joven. "Se conocieron por internet, algunos dicen que por Linkedin. Fue a la tribuna de PPT un día y ahí empezó la relación. Ya están viviendo juntos. Tienen un proyecto de un medio digital juntos. Me contaron que ya deja notitas en la casa al personal que trabaja para Jorge. Deja las indicaciones en la heladera", contó Angel de Brito.

Lanata se recuperó de su salud aunque contó que volvió al hábito del cigarrillo que es el último que le resta abandonar pero que por ahora no tiene intención de hacerlo. "Ya estoy en la época del agua mineral con gas. Lo único malo que hago en la vida es fumar. En algún momento espero poder dejar de fumar, hoy no quiero. Es obvio que me hace mal, no le recomiendo a nadie que fume y si lo pueden evitar, háganlo. Pero yo fumo. Lo que evito es ir a lugares donde no me permiten fumar. Aviso antes: si no me dejan prender un cigarrillo, no voy, y listo", contó. Tal vez el amor de la joven lo ayude a poder dejar el vicio.

ADEMÁS:

Thelma Fardin y Fernando Burlando se cruzaron por Juan Darthés

More Rial denunció a su ex por violencia de género