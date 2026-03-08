Jorge Martínez rompió el silencio luego de su operación: "Salió todo bárbaro"

La información surgió de manera inesperada durante el ciclo Secretos Verdaderos (América), cuando el periodista Pablo Layús intentaba contactar al actor por un tema que no tenía nada que ver con su salud: “Cuando hablábamos de Andrea del Boca, me comuniqué con Jorge para conocer un poco más. No pude dar con él y alguien cercano me dijo: ‘Jorge está internado, lo tuvieron que operar’”, reveló el panelista.

jorge mart Jorge Martínez fue intervenido quirúrgicamente por una escara.

Ante el revuelo mediático y para evitar especulaciones erróneas, Martínez decidió enviarle al periodista un audio de WhatsApp. En el mensaje, confirmó la intervención realizada el viernes 6 de marzo: “Bien, Pablo. Recién operado de una escara ayer a la mañana. Pero muy bien, bárbaro, gracias a Dios”, expresó, poniendo fin a la incertidumbre sobre su estado de salud.

Según contaron en el programa, la complicación se produjo como consecuencia del tiempo que el actor permaneció en reposo absoluto. Las escaras, o úlceras por presión, suelen aparecer en pacientes con movilidad reducida donde la falta de irrigación sanguínea daña los tejidos. “Es producto del tiempo que estuvo postrado; al parecer tuvo una infección en la zona de la cola”, explicó Layús, aclarando que la cirugía era un paso necesario para evitar un cuadro de infección mayor.

Este episodio de salud se suma a un camino difícil que Martínez viene transitando desde 2025, cuando atravesó una profunda depresión que requirió internación en una clínica de salud mental. En aquel momento de desesperación reapareció Daphne, una empresaria mexicana y antiguo amor de hace tres décadas, que viajó a la Argentina para asistirlo y convivir con él tras recibir el alta, aunque la relación finalmente no prosperó.

Mientras su excompañera Andrea del Boca genera polémicas en Gran Hermano Generación Dorada, la prioridad de Jorge Martínez es consolidar su recuperación física rodeado de sus afectos más cercanos. Por ahora, el galán optó por mantener un bajo perfil, enfocándose en su bienestar tras superar con éxito este nuevo desafío médico.