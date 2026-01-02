México: los videos del sismo que hizo estremecer a varias ciudades

En el subte de la Ciudad de México, una persona logró grabar el momento del sismo. Mientras que en otro material se observa desde lo alto de un apartamento como otro edificio se sacude con fuerza en medio del evento natural.

Claudia Sheinbaum tuvo que interrumpir este viernes de manera intempestiva su habitual rueda de prensa luego de que comenzara a sonar una alerta sísmica que anticipó el temblor

La alcaldesa de la capital mexicana, Clara Brugada, informó en X que hasta el momento se han reportado 12 personas lesionadas; la caída de cinco postes y cuatro árboles. También se reportan 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas zonas.

El sismo registrado a las 7:58 de la mañana tuvo como epicentro la localidad de San Marcos, en el estado de Guerrero. El movimiento fue perceptible también en Veracruz y Jalisco.

#Sismo Ciudad De México



Así se vivió el Sismo Magnitud 6.5 en las Instalaciones del Metro Ciudad de México.





La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó en X que desde el primer movimiento telúrico se han registrado más de 280 réplicas sísmicas, según cifras recogidas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de esa entidad.

"Es importante mencionar que no se reportan personas lesionadas ni afectaciones mayores, y los destinos turísticos operan con normalidad", dijo la funcionaria, quien llamó a la población a mantener la calma.

#Terremoto #CDMX



Captan en video el #sismo desde un edificio de gran altura en la Ciudad de México, donde se aprecia la intensidad del movimiento telúrico.

Otra toma impresionante fue el momento en el que el Monumento a la Independencia, coloquialmente conocido como Ángel de la Independencia, de Ciudad de México, de unos 45 metros de alto, se tambaleó con fuerza durante el incidente.

Aunque oficialmente no se reportaron personas fallecidas, medios locales informan que un hombre de 67 años de edad murió tras caer de las escaleras de un edificio en la colonia mexicana Álamos, de la alcaldía Benito Juárez, en pleno sismo.