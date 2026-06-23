Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale inician una gira especial por Buenos Aires

La propuesta artística también se trasladará al escenario. Los conciertos fueron concebidos como un recorrido por algunas de las canciones más representativas de su repertorio, junto con nuevas lecturas musicales desarrolladas especialmente para esta etapa.

La gira comenzará el 26 de junio en Teatro Canning y continuará el 28 de junio en Teatro Morón. Durante julio se presentarán en Teatro Gran Pilar.

juan-carlos-baglietto-y-lito-vitale-2266862 Los músicos celebran más de tres décadas de trayectoria compartida con un nuevo proyecto discográfico

El recorrido seguirá el 15 de agosto en el Auditorio Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, el 29 de agosto en el Teatro Don Bosco de San Isidro y finalizará el 6 de septiembre en el Teatro Cervantes de Quilmes.