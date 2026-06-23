Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale inician una gira especial por Buenos Aires

El dúo presenta "Bodas de Coral", un álbum que conmemora más de tres décadas de trabajo conjunto, proyecto que incluirá una serie de conciertos en Buenos Aires y el conurbano.
Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale lanzaron "Bodas de Coral", un nuevo álbum con el que celebran 35 años de trayectoria compartida, en un trabajo que llega acompañado por una gira que recorrerá distintos escenarios de la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana, con un repertorio que combina clásicos, nuevas versiones y canciones que marcaron distintas etapas de la música popular argentina.
El disco funciona como una celebración de una de las asociaciones artísticas más reconocidas del país. A lo largo de más de tres décadas, ambos músicos desarrollaron proyectos conjuntos que atravesaron generaciones y consolidaron una identidad propia dentro de la escena nacional.
Según explicaron los artistas, "Bodas de Coral" busca reflejar el camino recorrido durante estos 35 años de trabajo en común. El álbum reúne reinterpretaciones de canciones vinculadas al universo romántico y emocional, abordadas desde una mirada actual y con la experiencia acumulada a lo largo de sus carreras.
“35 años es mucho tiempo… muchos recuerdos, muchos kilómetros andados compartiendo charlas, comidas, ideas, proyectos, risas, preocupaciones, éxitos, tristezas, etc…”, expresaron a la prensa Baglietto y Vitale al presentar el proyecto.
La propuesta artística también se trasladará al escenario. Los conciertos fueron concebidos como un recorrido por algunas de las canciones más representativas de su repertorio, junto con nuevas lecturas musicales desarrolladas especialmente para esta etapa.
La gira comenzará el 26 de junio en Teatro Canning y continuará el 28 de junio en Teatro Morón. Durante julio se presentarán en Teatro Gran Pilar.
El recorrido seguirá el 15 de agosto en el Auditorio Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, el 29 de agosto en el Teatro Don Bosco de San Isidro y finalizará el 6 de septiembre en el Teatro Cervantes de Quilmes.
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