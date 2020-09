El periodista Baby Etchecopar y Silvana Giudici, ex presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), no lograron ponerse de acuerdo en algunas temáticas y la nieta de Mirtha Legrand fue tajante para cerrar el tenso momento: "¡Paren!".

El comienzo de la acalorada discusión se dio cuando la hermana de Nacho Viale trataba la situación de las personas que viven en barrios vulnerables. “En ese momento yo creo que el ciudadano va a pensar en lo que le dan, no importa el partido político. A esa gente no le interesa”, explicó Giudici y fue más allá: “Hay otra salida que no es la cárcel de Ezeiza, hay un proyecto y hay una gente, está Patricia (Bullrich), Horacio (Rodriguez Larreta) que hablan”.

Tras esa respuesta Baby tomó el guante y criticó al anterior gobierno: "Si la gestión de Macri hubiera sido tan buena la gente lo hubiera votado, y no fue así; yo la banco a Patricia Bullrich porque es una de las pocas que hace lo que hay que hacer", sostuvo Etchecopar.

ADEMÁS:

“Digamos una cosa también sin fanatismos, Silvana, porque el regreso del kirchnerismo ustedes lo permitieron”, comentó Etchecopar, quien luego agregó: “Fueron pecho frío, muy cag.... Vos no porque sos radical”. Silvina no se achicó y contestó: “La presidenta del PRO es Particia Bullrich no nos digas que somos tibios ni maricones”.,

Luego de eso, Giudici tomó la palabra y aclaró: "Soy la autora de la ley de identidad de género y dije una palabra que prometí no decir nunca, que es 'maricones', no se dice eso, hay que corregir el discurso, Baby".

La discusión iba subiendo de tono, pero minutos más tarde llegó la cocinera Jimena Monteverde a presentar un nuevo plato y la conductora aprovechó el momento para frenar el cruce de palabras:"¡Paren!", lo que provocó risas y un mejor ambiente.