La promesa de Marcelo Tinelli sobre San Lorenzo: "Voy a volver muy pronto"

"Que no se entienda como una amenaza. Quiero contar todas las cosas que se hicieron en San Lorenzo, nada más. Cuando digo ingratos y desagradecidos son algunos, mínimos, porque la gente me demuestra su amor en cada momento y sabe todo lo que hemos hecho por el club. Voy a volver muy pronto a San Lorenzo, mucho antes de lo que algunos esperan", lanzó en historias de Instagram.

El conductor y empresario puso para que le hagan preguntas sus seguidores y le respondió a uno que le dijo que "el momento de volver a San Lorenzo es ahora" y también contó si piensa presentarse en caso de que adelanten las elecciones: "No sé si candidato. Pero viendo tanto caos institucional en el club, quiero ayudar de alguna manera".

También le preguntaron por qué no volvió más al Nuevo Gasómetro. "Porque hay gente muy ingrata y sin memoria. Prefiero volver a mi tierra santa cuando hable y aclare algunas cosas", afirmó Tinelli, quien es muy resistido por los hinchas por su gestión al frente del club junto a Matías Lammens, más allá de la histórica coronación en la Copa Libertadores.

Hace pocos días, en medio del revuelo por un millonario reclamo al club, Tinelli lanzó un explosivo descargo en redes sociales: "Yo no robé ni tocaría un peso de San Lorenzo. Debo haber donado casi 25 millones de dólares. Y solo tengo conmigo mutuos a cobrar por 6 millones. Jamás intimaría o pediría la quiebra".