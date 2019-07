La primera que puso un grito en el cielo fue una de sus fundadoras: Julia Mengolini. La periodista salió con los botines de punta y exigió explicaciones. "¿Qué pasooooooo???? ¿A quién le molesta lo que twitteamos?", publicó bajo el hashtag #NoCallenaFuturock.

Embed - JULIA MENGOLINI Hola twitter ¿Qué pasooooooo???? ¿A quién le molesta lo que twitteamos? #NoCallenaFuturock pic.twitter.com/lvL3gxiHLR — Julia Mengolini (@juliamengo) July 17, 2019

Otros miembros de la radio también se manifestaron al respecto, pero sin dramatizar al respecto. Malena Pichot tuiteó: "Suspendieron la cuenta de @futurock y me parece el horror pero el ht #NoCallenaFuturock es una risa".

En tanto, Juan Amorín aprovechó para hacer un comentario alrededor de su programa: "Si la restringieron por mis chistes en #CronicaAnunciada juro que no los hago más, pero no se la agarren con la radio que no tiene nada que ver (?)”-

Aproximadamente a las 16 horas, la cuenta de Twitter volvió pero sin ninguna certeza ni motivos acerca de su breve "censura".

Embed - FUTUROCK ¡VOLVIMOS! — Futurock.fm (@futurockOk) July 17, 2019

Por supuesto que durante ese lapso de inactividad obligada en la red del pajarito, los oyentes -y Roberto Navarro incluido- acusaron al gobierno de acallar a uno de los medios de comunicación en los que se busca la pluralidad de voces.

