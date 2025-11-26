La angustia de Coco Sily por un diagnóstico erróneo: "Me dijeron que tenía insuficiencia renal"

"Todos saben que estoy atravesando una diverticulitis aguda...”, comenzó Coco a relatar, a días de su casamiento con Chimi Meza -ahora su flamante esposa-, en su programa de radio, en FM POP, a modo introductorio sobre esta afección que causa fuertes dolores abdominales.

"Este fin de semana estuve un poco complicado, hablé con mi cirujano y me dice: ándate a la guardia", compartió Sily. Para luego, enumerar que en el centro médico al que asistió le realizaron una serie de estudios y un análisis de laboratorio, de sangre, para determinar su estado de salud en general.

"Pero todo se iba a complicar para Coco... "Antes de irme (de la clínica) me dicen tenemos que esperar algunos valores del laboratorio. Y en un momento viene una médica y me empieza a hablar. Y me dice que en los exámenes clínicos detectaron que tengo una insuficiencia renal. Entonces le digo: ¿me van a internar? 'Sí', me dice. Bajamos y me canalizan", continuó Coco, sorprendiendo a todos sus compañeros de programa.

LA ANGUSTIA DE COCO

Coco reconoció que en ese momento se angustió mucho y vio pasar imágenes de su vida en su mente, que no estaban para nada buenas, tal cual el mismo describió en palabras.

"Me empezaron a aparecer flashes: estuve sentado en un sillón de diálisis cuatro horas… ¿Qué voy a leer? ¿Qué música me voy a llevar? Velorio, ¿Quién viene?”, dijo Sily, en broma.