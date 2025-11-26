La angustia de Coco Sily por un diagnóstico erróneo: "Me dijeron que tenía insuficiencia renal"

El conductor de Radio Pop habló del difícil momento que atravesó al escuchar un supuesto diagnóstico que no era real (ni renal).
Coco Sily vivió una situación insólita el pasado fin de semana: el humorista contó que días atrás asistió a la guardia de un hospital por un malestar que arrastraba y casi queda internado por un diagnóstico erróneo que le dio un médico.
"Todos saben que estoy atravesando una diverticulitis aguda...”, comenzó Coco a relatar, a días de su casamiento con Chimi Meza -ahora su flamante esposa-, en su programa de radio, en FM POP, a modo introductorio sobre esta afección que causa fuertes dolores abdominales.
"Este fin de semana estuve un poco complicado, hablé con mi cirujano y me dice: ándate a la guardia", compartió Sily. Para luego, enumerar que en el centro médico al que asistió le realizaron una serie de estudios y un análisis de laboratorio, de sangre, para determinar su estado de salud en general.
"Pero todo se iba a complicar para Coco... "Antes de irme (de la clínica) me dicen tenemos que esperar algunos valores del laboratorio. Y en un momento viene una médica y me empieza a hablar. Y me dice que en los exámenes clínicos detectaron que tengo una insuficiencia renal. Entonces le digo: ¿me van a internar? 'Sí', me dice. Bajamos y me canalizan", continuó Coco, sorprendiendo a todos sus compañeros de programa.
Coco reconoció que en ese momento se angustió mucho y vio pasar imágenes de su vida en su mente, que no estaban para nada buenas, tal cual el mismo describió en palabras.
"Me empezaron a aparecer flashes: estuve sentado en un sillón de diálisis cuatro horas… ¿Qué voy a leer? ¿Qué música me voy a llevar? Velorio, ¿Quién viene?”, dijo Sily, en broma.
