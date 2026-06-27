La muerte de Ernestina Pais: el emotivo adiós de Gastón Pauls

También la despidió José María Muscari, director de El divorcio del año, la última obra de la que participó Pais. El productor compartió un video de la periodista sobre el escenario y escribió: "Chau Ernes, que seas feliz en tu eternidad. Te despido feliz y actuando".

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Guillermina Valdés, quien integró el elenco de esa producción, publicó una imagen junto a ella y expresó: "Así siempre, amiga hermosa Ernest. Tu sonrisa grabada en mi corazón. Gracias por nuestro encuentro. Eterna".

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Rocío Igarzábal también recordó a la conductora con fotografías de giras y trabajos compartidos. "Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces", escribió. Luego hizo referencia a los proyectos que ambas tenían por delante y concluyó: "Te amo infinito. Te voy a extrañar todos los días".

Entre las periodistas que le dedicaron un mensaje estuvo Débora Plager, quien volvió a compartir la carta que le había escrito a Ernestina Pais para uno de sus cumpleaños. Allí recordó la intensidad de la amistad que construyeron a través del trabajo, las salidas, el teatro y los momentos compartidos. "Nos conocimos y a las pocas semanas me hiciste sentir que teníamos una amistad de años. Eso solo lo logran las personas que se entregan al otro sin mezquindades, con la generosidad del alma desnuda", escribió, antes de cerrar con un afectuoso: "Te quiero mucho, Ernes".

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Las muestras de dolor continuaron con mensajes del productor Coco Fernández, Connie Ansaldi, Ángel de Brito, Guillermo López, Marcela Feudale y Guadalupe Vázquez, quien envió sus condolencias a la familia de la periodista, especialmente a su hijo.

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También se expresaron Benito Fernández, Roberto Piazza, Andrea Rincón, Malena Guinzburg y Jimena Monteverde, quien compartió una de las últimas fotos junto a Pais y escribió: "Te vi feliz, te vi muy bien, hablamos de todo. Te reíste con tu risa característica. Qué triste estamos todos, se te va a extrañar".