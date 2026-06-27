La muerte de Ernestina Pais: el emotivo adiós de Gastón Pauls

Actores, periodistas y compañeros de trabajo despidieron a Ernestina Pais con mensajes cargados de afecto y recuerdos tras conocerse su fallecimiento.
La muerte de Ernestina Pais, ocurrida el viernes por la noche tras un accidente ferroviario en la localidad bonaerense de Martínez, generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. Actores, periodistas, productores y compañeros de trabajo utilizaron las redes sociales para despedir a la conductora con mensajes cargados de afecto y recuerdos compartidos.
Uno de los homenajes más conmovedores fue el de Gastón Pauls, quien recordó la relación que mantuvieron a lo largo de los años. "Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos. Y más", escribió el actor junto a una serie de fotografías y capturas de conversaciones que compartieron durante distintas etapas de sus vidas.
En su publicación, Pauls repasó momentos personales que marcaron el vínculo entre ambos, desde encuentros cotidianos y proyectos compartidos hasta la recuperación de Pais tras una internación. "Tu casa a medio hacer. Tu perro Rolando llamándome por mi nombre. Risas en mi casa de Warnes. El Obras y el Dorrego. Vos yéndote a la madrugada a la radio y yo durmiendo. Tu maravillosa foto de Charly. Seguíamos riendo hasta que dolía. Nuestras charlas sobre hermanos. El estreno de Star Wars. La anécdota del remisero. La internación. La visita en el medio. Nuestros abrazos. Tu confianza. La luz de tus ojos", expresó.
El mensaje concluyó con una despedida cargada de emoción. "La externación. Tu primera salida. Juntos yendo a ver a Posca. Risas y más risas. Tu peli. Tu historia. Tus viejos. Llantos compartidos. Abrazos profundos. Tu inteligencia única. Tu humor por sobre todo. Tu sonrisa, la más ancha del mundo. Nuestro proyecto. Acá seguirás siempre ERDNE. Con Nico seguiremos llamándote así. ERDNE. Con la R bien marcada. Te amo. Y esas fueron tus últimas dos palabras ayer en tu último mensaje: 'Te amo'. Nos amamos. Gracias por tanto amor. Buen viaje, amada ERDNE", escribió.
También la despidió José María Muscari, director de El divorcio del año, la última obra de la que participó Pais. El productor compartió un video de la periodista sobre el escenario y escribió: "Chau Ernes, que seas feliz en tu eternidad. Te despido feliz y actuando".
Guillermina Valdés, quien integró el elenco de esa producción, publicó una imagen junto a ella y expresó: "Así siempre, amiga hermosa Ernest. Tu sonrisa grabada en mi corazón. Gracias por nuestro encuentro. Eterna".
Rocío Igarzábal también recordó a la conductora con fotografías de giras y trabajos compartidos. "Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces", escribió. Luego hizo referencia a los proyectos que ambas tenían por delante y concluyó: "Te amo infinito. Te voy a extrañar todos los días".
Entre las periodistas que le dedicaron un mensaje estuvo Débora Plager, quien volvió a compartir la carta que le había escrito a Ernestina Pais para uno de sus cumpleaños. Allí recordó la intensidad de la amistad que construyeron a través del trabajo, las salidas, el teatro y los momentos compartidos. "Nos conocimos y a las pocas semanas me hiciste sentir que teníamos una amistad de años. Eso solo lo logran las personas que se entregan al otro sin mezquindades, con la generosidad del alma desnuda", escribió, antes de cerrar con un afectuoso: "Te quiero mucho, Ernes".
Las muestras de dolor continuaron con mensajes del productor Coco Fernández, Connie Ansaldi, Ángel de Brito, Guillermo López, Marcela Feudale y Guadalupe Vázquez, quien envió sus condolencias a la familia de la periodista, especialmente a su hijo.
También se expresaron Benito Fernández, Roberto Piazza, Andrea Rincón, Malena Guinzburg y Jimena Monteverde, quien compartió una de las últimas fotos junto a Pais y escribió: "Te vi feliz, te vi muy bien, hablamos de todo. Te reíste con tu risa característica. Qué triste estamos todos, se te va a extrañar".
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