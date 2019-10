La cantante Daniela contó porqué se desmayó en "Intrusos"

"Tuve un accidente isquiémico transitorio que derivó en una migraña hemipléjica que no dejó secuelas", sintetizó.

Se refería al desmayo que tuvo en ese programa de América el pasado miércoles, cuando estaba al aire.

La artista estaba sentada en el ciclo que conduce Jorge Rial hablando de su separación del economista Jorge Milei con quien estaba en pareja desde hacía más de un año cuando de repente le bajó la presión y fue trasladada al Hospital Fernández para hacerse los chequeos pertinentes.

Sobre lo ocurrido volvió a hablar ayer: "Hace mucho que no iba al médico y que no me hacía estudios. Uno tiene que llevar controles de verdad. Tengo más grasa que músculos y eso tapa arterias. El miércoles presenté un cuadro de glucemia alto, pero principalmente fue el tema del colesterol lo que me causó la descompensación", explicó.