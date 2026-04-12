Pablo Quirno felicitó a Péter Magyar tras su triunfo en Hungría en nombre de Milei

En ese marco, la Cancillería también valoró el entendimiento alcanzado durante la gestión de Orbán, a quien agradeció por la cooperación y la hospitalidad brindada en los últimos años. Además, el funcionario argentino le deseó éxito en su nuevo rol como líder de la oposición, en un gesto que buscó sostener canales de diálogo más allá del cambio de gobierno.