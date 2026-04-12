Pablo Quirno felicitó a Péter Magyar tras su triunfo en Hungría en nombre de Milei

El Gobierno argentino, a través del canciller, saludó al nuevo líder húngaro y ratificó la intención de sostener y ampliar la relación bilateral entre ambos países.
El canciller argentino, Pablo Quirno, felicitó al primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, tras su victoria electoral sobre Viktor Orbán, quien gobernó durante 16 años. El saludo fue realizado en nombre del presidente Javier Milei y marcó la postura oficial del Gobierno argentino frente al cambio político en el país europeo.
A través de sus redes sociales, Quirno aseguró que la Argentina busca profundizar la relación bilateral con Hungría y destacó el trabajo previo entre ambos países. “Desde el Gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral”, expresó, al tiempo que remarcó la reciente visita de Milei a Budapest como un hito en el vínculo diplomático.
En ese marco, la Cancillería también valoró el entendimiento alcanzado durante la gestión de Orbán, a quien agradeció por la cooperación y la hospitalidad brindada en los últimos años. Además, el funcionario argentino le deseó éxito en su nuevo rol como líder de la oposición, en un gesto que buscó sostener canales de diálogo más allá del cambio de gobierno.
El triunfo de Magyar generó repercusiones a nivel internacional, con múltiples líderes europeos que celebraron el resultado electoral. Entre ellos, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, felicitó al dirigente húngaro y también reconoció la gestión de Orbán, con quien compartió afinidad política en distintos foros internacionales.
En la misma línea, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, destacaron el resultado como un avance para la democracia europea. Desde Estados Unidos, la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, también celebró el cambio político en Hungría y lo consideró una señal positiva para la región.
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