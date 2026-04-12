Javier Milei prepara su tercer viaje a Israel: encenderá la antorcha de la Independencia

"Hasta ahora, no hubo ningún líder mundial que encendiera esta antorcha, así que es un honor que eligieran a Milei para encenderla, como muestra de la amistad entre ambos países y más que todo, los valores conjuntos que compartimos de democracia, libertad y derechos humanos", subrayó el diplomático a la agencia AJN.

El gesto refuerza el alineamiento del gobierno argentino con Israel, que ya se expresó en diversas decisiones diplomáticas y declaraciones públicas de Milei, quen se definió como uno de los principales aliados del Estado hebreo. "Soy el presidente más sionista del mundo", aseguró días atrás al disertar en una universidad judía en Nueva York.

Incluso, Milei calificó a Irán como “enemigo” y recordó los atentados en la Argentina: “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos".

En ese contexto, su participación en la ceremonia adquiere un fuerte valor simbólico en medio de un escenario internacional atravesado por tensiones en Medio Oriente.

embajadadeisrael1 El Presidente encarará su tercer viaje a Israel.

Será la tercera visita oficial de Milei a Israel, luego del primer viaje de 2024, cuando recorrió los territorios del sur del país afectados por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, y su regreso en junio de 2025.

En una entrevista reciente con el diario español El Debate, el libertario destacó que "Israel es un Estado que acepta convivir con otros estados". Y siguió en esa línea: "Irán no acepta convivir con Israel. Lo quiere exterminar".

"A mí no me importa lo que diga la prensa internacional socialista y las aberraciones y mentiras que dicen acerca de Benjamín Netanyahu. De hecho, digamos, Israel es el bastión de Occidente. Es decir, Occidente, si lo quiere definir de alguna manera, es la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y la cultura judeo cristiana. Israel es la base de la cultura judeo cristiana", agregó.