Javier Milei prepara su tercer viaje a Israel: encenderá la antorcha de la Independencia

El Presidente irá entre el 19 y el 22 de abril y estará en la celebración por el 78º aniversario del Estado israelí. En medio del conflicto de Medio Oriente, reafirmará su alineamiento con el primer ministro Benjamín Netanyahu.
El presidente Javier Milei viajará a Israel este mes para participar de los actos por el Día de la Independencia y será uno de los protagonistas de la ceremonia central: encenderá una de las antorchas conmemorativas, un honor reservado a figuras destacadas a nivel internacional.
La actividad se llevará a cabo en el Monte Herzl, durante la celebración del 78° aniversario del Estado israelí.
Mientras el conflicto de Medio Oriente lleva más de un mes, Milei prepara su tercera visita oficial a Israel. Su agenda se desarrollará entre el 19 y el 22 de abril y marcará la consolidación de vínculos políticos y estratégicos con este país.
La elección de Milei para encender la antorcha fue confirmada por autoridades israelíes, quienes destacaron su firme respaldo al país y su postura en defensa de Israel en el escenario internacional. Incluso, el embajador israelí en Argentina, Eyal Sela, aseguró que el libertario fue seleccionado por “estar en el lado correcto de la historia”, en referencia a su posicionamiento geopolítico.
"Hasta ahora, no hubo ningún líder mundial que encendiera esta antorcha, así que es un honor que eligieran a Milei para encenderla, como muestra de la amistad entre ambos países y más que todo, los valores conjuntos que compartimos de democracia, libertad y derechos humanos", subrayó el diplomático a la agencia AJN.
El gesto refuerza el alineamiento del gobierno argentino con Israel, que ya se expresó en diversas decisiones diplomáticas y declaraciones públicas de Milei, quen se definió como uno de los principales aliados del Estado hebreo. "Soy el presidente más sionista del mundo", aseguró días atrás al disertar en una universidad judía en Nueva York.
Incluso, Milei calificó a Irán como “enemigo” y recordó los atentados en la Argentina: “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos".
En ese contexto, su participación en la ceremonia adquiere un fuerte valor simbólico en medio de un escenario internacional atravesado por tensiones en Medio Oriente.
Será la tercera visita oficial de Milei a Israel, luego del primer viaje de 2024, cuando recorrió los territorios del sur del país afectados por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, y su regreso en junio de 2025.
En una entrevista reciente con el diario español El Debate, el libertario destacó que "Israel es un Estado que acepta convivir con otros estados". Y siguió en esa línea: "Irán no acepta convivir con Israel. Lo quiere exterminar".
"A mí no me importa lo que diga la prensa internacional socialista y las aberraciones y mentiras que dicen acerca de Benjamín Netanyahu. De hecho, digamos, Israel es el bastión de Occidente. Es decir, Occidente, si lo quiere definir de alguna manera, es la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y la cultura judeo cristiana. Israel es la base de la cultura judeo cristiana", agregó.
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