Los audios amenzantes de Horacio Homs contra Rodigo De Paul

En el audio que difundió "Socios...", Horacio Homs le envía un mensaje de voz al volante campeón del mundo: "¿Qué hacés, Ro? Che, ahí me dijo Camila recién, que fue a la abogada y que tu abogada la amenazó que iba a sacar la causa que tuve yo a la vista", dice a manera de introducción.

Luego de un comienzo relativamente calmo, el hombre perdió la paciencia y comenzó con una serie de insultos personales para con el futbolista: "Me tenés podrido ya, hijo de p..., yo voy a hacer el que voy a ir a hablar en los medios de las fechas, voy a hablar de toda la plata que me robabas de mi casa, cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, que le robabas a Camila, todos los ahorros que me robabas a mi, eso voy a hablar yo, sorete mal parido".

Horacio-Homs-y-Camila-Homs-1280x720.jpeg Rodrigo De Paul, Camila y Horacio Homs

Pero su exsuegro tenía más cosas para decirle a De Paul y, en tono más amenazante, le expresó: "¿Vos querés hablar? Hablá tranquilo, hablá tranquilo que yo tengo mucho para hablar y ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs, pedazo de bobo, vos sos un logi, bolud... te das cuenta que sos un logi, figuretti, bobo".

Antes de que se filtraran estos audios, Horacio Homs se había manifestado sobre la denuncia presentada, contra él y su hija, por el futbolista: "Me tiene sin cuidado lo que diga este pibe. Lo que dice este chico del mensaje no es mentira, pero lo dije por todo lo que tengo para decir, no fueron amenazas físicas"

Y agregó sobre los chats de Camila que se difundieron: "Nos tiene a mi hija y a mí totalmente sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza y creo que de Camila tampoco”, para terminar aclarando que “Rodrigo por supuesto no puso todo el texto completo porque se vería muy perjudicado".

El año recién comienza y -al parecer- esta novela con causa de por medio, también.