La decisión de vida de Alejandro Fantino: "En 3 años quiero estar recibido de abogado"

A los 52 años, el exconductor de Animales sueltos finalizó su etapa en la Universidad Católica de La Plata, el año pasado. “Hoy (por el jueves) después de muchos años de dedicación, de trabajo, de estudios y lecturas, vine por fin a defender mi tesis y así completar formalmente mi carrera de filosofía”, publicó Alejandro en su cuenta oficial de Instagram, tras obtener el ansiado título.

“La filosofía es un camino permanente, es un oficio (así la siento yo) es un entrenamiento para preguntarse por la totalidad de las cosas y habitar la humildad del ‘saber que no se sabe’. Me debía este momento para sentir orgullo por mi esfuerzo (sobre todo a mi edad y en mi momento de vida)", expresó Fantino, algunos meses atrás, a través de sus redes sociales.

“¡Seguiré estudiando, seguiré aprendiendo! ¡Seré alumno en estado permanente! Ser comunicador exige crecer intelectualmente. ¡Vaya mi felicidad a todos ustedes!”, compartió el papá del pequeño Beltrán, su hermoso segundo hijo varón, con el que terminó de sellar su historia de amor con Coni Mosqueira.

EL GRAN PASO QUE DARÁ FANTINO

"Lo que les voy a contar es real y es cierto, no es que los estoy boludeando ni les esto haciendo una joda. Si quiere reírse, ríanse...", advirtió Alejandro, al aire de Carnaval Stream, a sus compañeros de aire.

"La semana pasada me anoté en abogacía. Voy a hacer las equivalencias (las materias que no tienen en común con la carrera de filosofía). Creo que en 3 años estoy recibido. Y me gusta el fuero o el mundo penal. Y, en unos años, voy a tener uno de los estudios de abogacía más fuertes e importantes del país", adelantó, Fantino.