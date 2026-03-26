La defensa del Duki por las fuertes críticas que recibe su novia Emilia Mernes

El cantante hizo un duro descargo en redes sociales en medio del conflicto que su novia vive con Tini Stoessel y con María Becerra.
Con una Emilia Mernes en pleno "ojo de la tormenta mediática" y de redes sociales, Duki, su pareja, se expresó en apoyo absoluto a su amor. El artista le dedicó contenedoras palabras a su novia y desafío a las críticas. "Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber”.
"Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero", compartió Duki, en la primera parte de su posteo en redes sociales, dedicado al mal momento que está viviendo su novia.
"Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber”, plantó 2bandera" en sus dichos virtuales el artista, basándose en la cantidad de cometarios y versiones que involucran a Mernes, desde la semana pasada hasta la actualidad, a partir de su pelea con colegas de la música y algunos "trapitos al sol" que hicieron conocer quien supieron formar parte de su equipo de baile.
“Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos”, expresó. Y cerró con una frase que terminó de sellar su postura: “Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos”, expresó también Duki, dejando en claro que su pareja con Emilia sigue tan firme como siempre, incluso a pesar de los rumores que dijeron que ella lo habría intentado engañar con un jugador de la Selección Nacional.
"Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar”, comenzó Emilia, al romper el silencio a través de su cuenta oficial de Instagram. “Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento...".
“Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio. Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario".
“Por favor les quiero pedir que paren. Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver como dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. por favor basta”, cerró, Mernes.
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