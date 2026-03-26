Cómo será la vuelta de Mario Pergolini a El 13: nuevas incorporaciones y sus primeros invitados

LA DECISIÓN LABORAL MÁS DIFÍCIL

La decisión de no hacer más Caiga Quién Caiga en su momento generó asombro y dudas sobre el futuro laboral del conductor: “Me decían loco, cómo no podemos seguir haciendo un gran negocio de esto, porque le queda todavía un poco de rosca”. La respuesta de Mario, allá por el 2008, fue categórica: “No es donde está mi cabeza entonces”.

Mario, nota El equipo que acompañará a Mario en ODP. Agustín Aristarán y Evelyn Botto.

"Yo no tengo hambre, no tuve una necesidad desde muy joven de solucionar ese problema y eso te deja pensar de otra forma, planificar de otra forma. Otra cosa es cuando hay otras necesidades, y lo tenés que seguir haciendo porque es lo que te da de comer caliente”.