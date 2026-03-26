Cómo será la vuelta de Mario Pergolini a El 13: nuevas incorporaciones y sus primeros invitados

El lunes 30 regresa el conductor al prime time para competir con programas instalados y fuertes colegas. ¿Cómo será la nueva temporada de Otro Día Perfecto?
Tal cual estaba previsto, Mario Pergolini redebutará en la pantalla de El 13 a fin de mes. Con la fecha exacta elegida, la cita para la audiencia será el próximo lunes 30, en la segunda noche del canal. Con una competencia fuerte con Gran Hermano, Generación Dorada y BTV, el programa de Beto Casella, el ciclo de entretenimiento y entrevistas del conductor sueña con posicionarse en el prime time como lo hizo el año pasado.
Mario volverá a estar acompañado por Agustín Aristarán, popularmente conocido como Rada, quien le dará al programa un nuevo tinte de humor, magia y música, al frente de una banda. Y, en el lugar de Laila Roth, estará Evelyn Botto, quien ganó presencia en redes sociales por su trabajo en Olga y por su romance con Fede Bal.
La idea base a seguir durante esta nueva temporada es mantener la esencia con la que Pergolini logró instalar el formato durante el 2025 y sumarle ritmo al contenido, en tiempo en los que todo es vertiginoso e inmediato en los actuales medios de comunicación. Para abrir la nueva seguidilla de emisiones es Luisana Lopilato, quien está llegando al país en las próximas horas.
La lista continuará con Oscar Martínez, quien hace mucho tiempo que no brinda una entrevista para un medio local. Miguel Ángel Rodríguez, quien supo ser parte de MasterChef Celebrity; Gloria Carrá, con una extensa carrera en televisión y teatro; y Pablo Lescano, referente de la cumbia, como invitado para darle música al cierre de la primera semana, al aire.
La decisión de no hacer más Caiga Quién Caiga en su momento generó asombro y dudas sobre el futuro laboral del conductor: “Me decían loco, cómo no podemos seguir haciendo un gran negocio de esto, porque le queda todavía un poco de rosca”. La respuesta de Mario, allá por el 2008, fue categórica: “No es donde está mi cabeza entonces”.
"Yo no tengo hambre, no tuve una necesidad desde muy joven de solucionar ese problema y eso te deja pensar de otra forma, planificar de otra forma. Otra cosa es cuando hay otras necesidades, y lo tenés que seguir haciendo porque es lo que te da de comer caliente”.
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