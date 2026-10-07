Los audios de Paula amenazando de muerte a Joaquín Levinton: "Vas a terminar como John Lennon"

En un tercer audio, Paula vuelve a expresar su enojo contra Levinton y hace referencia a distintas situaciones que, según su versión, habría vivido con el cantante: “Todas las cosas que me hiciste, con todas las personas que me bardeaste, que hablaste mal de mí, basura humana, te voy a matar con mis propias manos, hijo de puta”.

Los mensajes se conocieron en medio de la investigación por la denuncia de abuso sexual que Paula realizó contra el líder de Turf. La Justicia ya tiene incorporadas distintas pruebas y la mujer fue citada para ratificar su denuncia.

Qué dijo Levinton tras la difusión de los audios

Luego de que se difundieran las grabaciones, Levinton aseguró que no quiere atacar públicamente a la denunciante y que primero se concentrará en defenderse de la acusación.

“Voy a defenderme primero por la denuncia que tengo ahora que me hizo esta mujer y luego veremos porque yo no la voy a atacar a ella”, sostuvo el músico.

Además, volvió a denunciar una situación de supuesto acoso que, según afirmó, se extiende desde hace años. “Estoy siendo acosado de verdad desde hace muchos años y ese acoso no es un chiste. Se habrán dado cuenta de que puede ser muy peligroso esto”, señaló.

El cantante también aseguró que presentó ante la Justicia una gran cantidad de capturas de pantalla y audios como parte de su defensa. La causa continúa bajo investigación y deberá determinarse qué ocurrió entre ambas partes.