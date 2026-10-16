El primer álbum de la formación, Fuerzas del interior, salió en 1986 bajo el sello Corazón. Marcelo Decall y el tecladista Daniel Castillo estuvieron a cargo de los arreglos y la dirección musical. De ese trabajo surgieron canciones como Impondré el amor, Electrónico estoy, Amor sin flash y el tema que dio nombre al disco.

La discografía continuó con Estímulo, publicado en 1987, y Simples canciones, lanzado en 1989. Con esos materiales, Pasaporte llevó su música a distintas provincias del norte argentino y también llegó a Bolivia.

La banda consiguió un logro destacado para la escena musical cordobesa: vendió 30.000 copias, una cifra que ningún otro grupo local de rock y pop había alcanzado y que la convirtió en una de las propuestas más exitosas de su generación.

Además de su recorrido con Pasaporte, Decall trabajó como guitarrista y arreglador junto a Pelusa, uno de los nombres representativos del cuarteto cordobés. Para el cantante compuso Whisky no y Exacto reloj, esta última incluida en el álbum Teléfono azul, editado en 1985. Su participación en ese género reflejó su capacidad para explorar diferentes estilos musicales.

Su vida en México y el regreso a los escenarios

La crisis económica de 2001 llevó a Decall a emigrar a México, donde permaneció durante varios años. Durante esa etapa trabajó, incluso, en un campo geotérmico situado cerca de la frontera con Estados Unidos.

En 2013, ya de regreso en Córdoba, decidió volver a reunir a Pasaporte y asumió el rol de cantante principal. La banda se presentó en el festival Griego Rock junto a Federico Geier y Popi Pedrosa.

Ese regreso también estuvo acompañado por nuevas composiciones. Entre ellas se destacó Contando estrellas, una canción que marcó una nueva etapa creativa para el grupo. Además, Decall registró parte de su material musical en la región de Traslasierra.

El Instituto Nacional de la Música (INAMU) difundió un mensaje para despedir al artista, a quien recordó por su labor como guitarrista, compositor y fundador de Pasaporte. La entidad también destacó su participación en el equipo de Pelusa en 1985, cuando se desempeñó como guitarrista y arreglador y creó canciones que trascendieron el ámbito del pop.

“Desde el Instituto Nacional de la Música despedimos a Marcelo Decall, reconocemos su aporte a la música argentina y acompañamos a sus familiares, amistades y seres queridos en este momento”, expresó el organismo.

La muerte de Decall representa una pérdida para la cultura musical de Córdoba. Su recorrido, iniciado hace más de cuatro décadas, dejó una marca en el pop provincial y en la historia de Pasaporte, una banda que supo conquistar al público y convertirse en una referencia de su época.