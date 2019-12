La ex niñera de Pampita ratificó la denuncia por maltrato

"Sigue todo igual. Me citaron para ratificar la denuncia y nada más. Y para ampliarla un poco. Lo que pase ahora ya no depende de mí. Conté todo en la Justicia y ya saben qué tienen que hacer", aseguró en Involucrados, ciclo que conduce Mariano Iúdica por América.

Pero lejos de ser solo un reclamo laboral, el abogado de Benítez señaló que, además de ese reclamo que se da a partir de lo que ella considera fue un calvario mientras vivía en relación laboral con Pampita, hay una denuncia penal por amenazas. "En febrero habrá novedades. Presentamos varias pruebas y esperemos que le den lugar. Por el tema laboral hay una audiencia en el mes de febrero".

Cuando le preguntaron si había escuchado los comentarios de Pampita, Benítez agregó: "La Justicia verá si tengo razón o no. Me parece bien que vaya hasta las últimas consecuencias (en alusión a los dichos de Ardohain). Cada uno sabe lo que hace y cómo tiene que defenderse".

Hace unos días en medio del escándalo que se dio por la denuncia, la exniñera de Pampita contó que habían intentado llegar a un arreglo pero que ella no quiso saber nada y llevará hasta lo último esta etapa.

En ese sentido comentó que nadie del entorno de Pampita se comunicó con ella en estos días: "Lo hablamos y no hubo arreglo. Esto no es de ahora sino de hace mucho tiempo. No tuve otra opción que ir a la Justicia. Y salí a hablar a los medios porque sabía que iba a negar todo, como hace siempre. Quiero lo que me corresponde. La denuncia penal la hice porque me cansé de esta situación y no tuve otra forma", dijo Benítez.

Por último, comentó que los chats que se filtraron son ciertos, "pero son de hace dos años". A los chats que se refiere son a los que mostró Pampita tratando de demostrar que la relación entre ellas era muy buena y nada tenía que ver con el maltrato que ella denunció. "Son míos los mensajes pero de hace dos años más o menos. Son reviejos. ¿Por qué no mostró los de los últimos tiempos? El último año ya no teníamos esa relación. Si ella tiene la verdad absoluta, que la muestre", increpó mirando a cámara. Una pelea que sigue y cada vez más fuerte.