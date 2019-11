hora su novia María De Cicco en su dramática denuncia calificó al actor de "perverso". La relación sentimental con convivencia incluida duró de 2016 a 2018, y terminó con una serie de denuncias extremadamente grave en sus relatos que rondan "las violaciones, lesiones, amenazas y estafas".

"El todas las noches se quedaba chateando con mujeres. Se calentaba e irrumpía en el cuarto, yo estaba durmiendo a las 5 de la mañana y lo veía aparecer desnudo y me agarraba como si fuese un trapo y me decía: ‘Vení acᒠy me violaba", contó en un desgarrador testimonio.

"Yo le realicé la primera denuncia el año pasado por violencia de género, y relaté todos los hechos que había vivido con él. Todavía estaba bajo una manipulación psicológica que me costó muchos meses salir, mientras fui despertando y dándome cuenta, yo relataba los hechos tal cual me habían pasado", señaló a Teleshow.

Recién hoy mide la relación tóxica que mantuvo con el actor turco: "Terminé desgastada físicamente, porque la tortura psicológica me llevó a tener manifestaciones físicas muy importantes, más allá de cosas que yo fui descubriendo, pastillas que me daba, todas las cosas que relaté en la denuncia".

También la estafó

¿Vos le hiciste una denuncia penal por estafa?, le preguntó Ulises Jaitt a De Cicco.

"La primera que hice fue por violencia familiar y de ahí surgieron una por estafa, el año pasado, y dos más. Vivió de mi desde el día uno", contestó ella.

-¿Te pidió plata prestada?

-Me pedía plata para irse a Turquía porque tenía que hacer una mudanza, para pagar las donaciones que él no compraba, cuando había que hacerle regalos a sus fans… me pedía para todo. Cuando se vino a vivir a casa me dijo: ‘y done mi sueldo entero a los inundados y hasta que no consiga trabajo no te voy a poder dar lo que me des vos ahora’. El, bajo la manipulación psicológica, me hizo firmar cheques en blanco. Estafaba a migraciones con contratos de trabajos. La investigación se hace a través de cancillería para notificarlo porque no pudieron dar con el. Hizo creer que tiene una asociación acá que no existe.

-¿Que documentos presentaste para denunciarlo?

-Todo lo que digo está documentado. Hay que ver si es válido para la Justicia todo lo que presenté. Le puse una prepaga, se la pagué yo.

Lo denuncié por lesiones agravadas y usurpación de mi marca, el sigue lucrando con eso.

-¿Por cuánta plata te estafó?

-Hoy asciende a los 800 mil pesos, según cálculos que hicieron mis abogados. Qué hizo con la plata no sé. Me vendió hasta los muebles. Bajo el engañó que me iba a devolver la plata. Un gigolo. Me sacó todo, me hizo pedir préstamos en el banco.