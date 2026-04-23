El Coyote lleva a juicio a ACME

Will Forte interpreta al abogado de Coyote, mientras que John Cena es el dueño de Acme -y exjefe del abogado-, el elenco se completa con Lana Condor, Tone Bell, P.J. Byrne y Eric Bauza como la voz del perseguidro del Correcaminos y otros personajes Looney Tunes.

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El guión de “Coyote vs. Acme”, fue escrito por Samy Burch, está inspirado en un artículo del semanario The New Yorker -de 1990- que imaginaba un caso legal contra Acme por parte del coyote, luego de años de fracasos en su intento por cazar al correcaminos. La película combina la comedia judicial con el universo de los Looney Tunes, mostrando a los clásicos personajes animados como Bugs Bunny y el Pato Lucas y otros menos conocidos de la franquicia, en un contexto legal contemporáneo.

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El filme fue desarrollada -originalmente- para HBO Max -con un presupuesto estimado de 70 millones de dólares- antes de que Warner Bros. decidiera no seguir adelante con su estreno previsto para 2023, como parte de un amplio cambio en la toda la estrategia de distribución que siguió con la cancelación de proyectos terminados como "Batgirl" y "Scoob! Holiday Haunt".

En 2025, Ketchup Entertainment compró la película terminada por 50 millones de dólares -20 menos de lo que costó hacerla-, lo que permitió "descongelar" el filme y permitir su estreno mundial en cines, a casi tres años después de su fecha original.