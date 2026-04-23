El Coyote lleva a juicio a ACME

Luego de muchos años de persecuciones fallidas por culpa de los productos ACME, el Coyote decidió llevar a los Tribunales a la popular empresa.
Se conoció el primer tráiler de “Coyote vs. Acme”, la película híbrida de acción real y animación que fuera archivada en 2023, fue rescatada por Ketchup Entertainment, la distribuidora independiente responsable del fime Hellboy: El Hombre Retorcido (2024) y que el año pasado también adquirió "El día que la Tierra explotó: Una película de Looney Tunes".
Anunciada en 2018, el rodaje de “Coyote vs. Acme” se terminó en 2022, teniendo como fecha de estreno en cines el 21 de julio de 2023, pero Warner Bros. decidió reemplazarla por "Barbie". El 9 de noviembre de 2023, la compañía anunció que, aunque el filme ya estaba finalizado, no iba a es estrenarla para favorecer un recorte impositivo, una decisión similar a la que tomaron con "Batgirl".
Finalmente. "Coyote vs Acme" llegará a los cines el jueves 27 de agosto de 2026. La película -dirigida por Dave Green- cuenta la historia de Wile E. Coyote, que decide demandar la Corporación Acme, debido a que sus productos han fallado repetidamente -a lo largo de los años- durante su persecución del Correcaminos.
Will Forte interpreta al abogado de Coyote, mientras que John Cena es el dueño de Acme -y exjefe del abogado-, el elenco se completa con Lana Condor, Tone Bell, P.J. Byrne y Eric Bauza como la voz del perseguidro del Correcaminos y otros personajes Looney Tunes.
El guión de “Coyote vs. Acme”, fue escrito por Samy Burch, está inspirado en un artículo del semanario The New Yorker -de 1990- que imaginaba un caso legal contra Acme por parte del coyote, luego de años de fracasos en su intento por cazar al correcaminos. La película combina la comedia judicial con el universo de los Looney Tunes, mostrando a los clásicos personajes animados como Bugs Bunny y el Pato Lucas y otros menos conocidos de la franquicia, en un contexto legal contemporáneo.
El filme fue desarrollada -originalmente- para HBO Max -con un presupuesto estimado de 70 millones de dólares- antes de que Warner Bros. decidiera no seguir adelante con su estreno previsto para 2023, como parte de un amplio cambio en la toda la estrategia de distribución que siguió con la cancelación de proyectos terminados como "Batgirl" y "Scoob! Holiday Haunt".
En 2025, Ketchup Entertainment compró la película terminada por 50 millones de dólares -20 menos de lo que costó hacerla-, lo que permitió "descongelar" el filme y permitir su estreno mundial en cines, a casi tres años después de su fecha original.
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