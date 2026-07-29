Los principales estrenos que llegan a la cartelera de los cines

Los domingos

Otra que se estrena este jeves es Los Domingos, el filme de la cineasta vasca Alauda Ruiz de Azúa, se basa en la historia de una joven que causa una conmoción en su familia al anunciar que quiere ser monja.

La película, que ganó el Premio Goya que otorga la academia de cine Español,, cuenta con una mirada intimista sobre los vínculos familiares y el paso del tiempo. La producción combina drama y sensibilidad para retratar conflictos cotidianos y emociones reconocibles.

Para agosto se prevén los siguientes estrenos:

Katseye: Wild Hearts

El documental Katseye: Wild Hearts sigue el crecimiento artístico y personal del grupo internacional KATSEYE, mostrando el detrás de escena de sus ensayos, presentaciones y el camino hacia el éxito global. Con imágenes exclusivas y entrevistas a las integrantes, la producción ofrece una mirada cercana a la industria del pop contemporáneo. Su duración ronda los 100 minutos.

Nimrods: A Green Day Comedy

La banda estadounidense Green Day inspira esta comedia que mezcla humor, música y situaciones disparatadas. La película sigue a un grupo de fanáticos cuya vida cambia a partir de una serie de eventos inesperados relacionados con el universo de la banda. Con un tono descontracturado y referencias para los seguidores del punk rock, la producción busca homenajear el legado musical del trío californiano. La duración estimada es de 100 minutos.