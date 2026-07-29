Los principales estrenos que llegan a la cartelera de los cines

Desde Spider-Man: Un Nuevo Día hasta documentales musicales, y un drama que obtuvo el Pemio Goya, llegan esta semana a los principales cines del país. Accedé a sus reseñas y trailers.
Las salas de cine renuevan su cartelera con una nueva tanda de estrenos que comenzará este miércoles y con una nueva presentación de la serie del "Hombre Arañara".
Entre los lanzamientos más esperados se encuentra Spider-Man: Un Nuevo Día, que encabezará este miércoles la renovación de la cartelera junto con títulos como WHAM! 10 Days in China y Los domingos. Durante las semanas siguientes también llegarán producciones como Nimrods: A Green Day Comedy, Katseye: Wild Hearts, PAW Patrol: La Dino Película, Yo, Narciso, La noche del demonio: Están entre nosotros y La Muerte de Robin Hood, entre otras.
Dirigida por Destin Daniel Cretton y protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal y Mark Ruffalo, "Spider-Man: Un Nuevo Día" es una película de acción, aventura y ciencia ficción con una duración aproximada de 2 horas. La historia transcurre cuatro años después de los hechos de Spider-Man: Sin regreso a casa y muestra a Peter Parker viviendo completamente solo, luego de que el mundo olvidara su identidad. Convertido en un héroe a tiempo completo, deberá enfrentar una nueva amenaza que pondrá a prueba sus capacidades mientras una extraña transformación comienza a afectar su vida.
El jueves se estrenará el documental musical WHAM! 10 Days in China que repasa la histórica gira que George Michael y Andrew Ridgeley realizaron en China en 1985, considerada uno de los primeros grandes recitales de una banda pop occidental en ese país. Con material de archivo inédito, imágenes restauradas y testimonios de sus protagonistas, la película reconstruye un viaje que marcó un antes y un después en la historia de la música. Tiene una duración cercana a 95 minutos y está dirigida a los fanáticos del dúo británico y a quienes disfrutan de los documentales musicales.
Otra que se estrena este jeves es Los Domingos, el filme de la cineasta vasca Alauda Ruiz de Azúa, se basa en la historia de una joven que causa una conmoción en su familia al anunciar que quiere ser monja.
La película, que ganó el Premio Goya que otorga la academia de cine Español,, cuenta con una mirada intimista sobre los vínculos familiares y el paso del tiempo. La producción combina drama y sensibilidad para retratar conflictos cotidianos y emociones reconocibles.
Para agosto se prevén los siguientes estrenos:
El documental Katseye: Wild Hearts sigue el crecimiento artístico y personal del grupo internacional KATSEYE, mostrando el detrás de escena de sus ensayos, presentaciones y el camino hacia el éxito global. Con imágenes exclusivas y entrevistas a las integrantes, la producción ofrece una mirada cercana a la industria del pop contemporáneo. Su duración ronda los 100 minutos.
La banda estadounidense Green Day inspira esta comedia que mezcla humor, música y situaciones disparatadas. La película sigue a un grupo de fanáticos cuya vida cambia a partir de una serie de eventos inesperados relacionados con el universo de la banda. Con un tono descontracturado y referencias para los seguidores del punk rock, la producción busca homenajear el legado musical del trío californiano. La duración estimada es de 100 minutos.
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