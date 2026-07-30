Sebastián Estévanez, galán de tele, contó a qué se dedica tras alejarse del espectáculo

Sebastián con su mujer, la exmodelo Ivana Saccani, y sus hijos.

EL DRETRÁS DE "ESCENA" DE SU VOLANTAZO DE VIDA

“Mi papá- Quique Estevánez, conocido productor de telenovelas- me bancó porque es un poco normal en la familia cambiar de rumbo y estar preparado para lo que pinte, siempre fui variando de laburos", compartió Sebastián, en el programa de Andy Kunetzsoff.

“A Marley -el conductor de tele- lo ayudé a que haga la casa, me pidió asesoramiento. Le fui armando los equipos de laburo. Es una especie de producción general lo que hago”, contó Estévanez, sobre uno de los famosos para los que trabajó.