La lucha de uno de los Midachi para superar un cáncer de próstata.

El Chino Volpato contó cómo se recuperó de un tumor que puso en riesgo su salud y que lo obligó a hacer un duro tratamiento de quimioterapia.
Midachi se prepara para su gran regreso gran en agosto, a las tablas porteñas. Y en su gira promocional de lo que serán las seguidilla de shows que presentarán en el centro porteño, el Chino Volpato, uno de sus históricos integrantes, contó el duro momento de salud que le tocó atravesar. Fue en los últimos años a consecuencia de un tumor en la próstata.
"Yo tuve un problema complicado. Hace dos años, antes de empezar un show con Miguel, me descubrieron cáncer de próstata”, compartió el Chino, en la mesa de Mirtha Legrand ante la presencia de la conductora del ciclo de los fines de semana y de sus otros compañeros de trío humorístico.
“Fue un baldazo de agua fría, porque parece una enfermedad curable y demás, pero tiene unos contratiempos terribles”, se sinceró el artista, sobre el duro camino que le tocó atravesar, durante largos meses. “No me operaron. En la temporada que hicimos con Miguel en Carlos Paz, todas las mañanas me iba con mi señora a Córdoba y me irradiaban”.
“Los últimos estudios que me hicieron hace seis meses salieron todo bien, como si no hubiese ocurrido nada", manifestó Volpato, sobre el resultado positivo del tratamiento que realizó y que, ahora, lo tiene totalmente libre de todo rastro de enfermedad.
Tras años de ausencia, Midachi cuenta los días para regresar a los escenarios, en su clásica "cuna" de presentación: Calle Corrientes. Desde la época de la pandemia de Covid 19, sus fans anhelan el día de volver a reír con ellos y sumar un nuevo capítulo a la historia de los humoristas.
La idea es recrear un espectáculo con la esencia que siempre caracterizó al grupo humorístico, sin alterarla ni modificarla, a fin de reencontrarse con el público que lo siguió a lo largo de las distintas décadas. Y que ahora anhela con volver a verlos.
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