COMO SERÁ EL REGRESO DE MIDACHI

Tras años de ausencia, Midachi cuenta los días para regresar a los escenarios, en su clásica "cuna" de presentación: Calle Corrientes. Desde la época de la pandemia de Covid 19, sus fans anhelan el día de volver a reír con ellos y sumar un nuevo capítulo a la historia de los humoristas.

Midachi, apertura La lucha de uno de los Midachi para superar un cáncer de próstata.

La idea es recrear un espectáculo con la esencia que siempre caracterizó al grupo humorístico, sin alterarla ni modificarla, a fin de reencontrarse con el público que lo siguió a lo largo de las distintas décadas. Y que ahora anhela con volver a verlos.