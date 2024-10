La madre de Matthew Perry habló sobre cómo fueron los últimos días del actor de Friends

En una entrevista que concedió al medio Today, la mujer contó los gratos momentos que tuvo con su hijo antes de su trágica muerte y hasta reveló una frase que puede ser tomada como premonitoria.

“Curiosamente, pasó justo antes de morir, cuando me estaba mostrando una de sus nuevas casas”, aseguró Suzanne en la entrevista.

Y agregó: “Se me acercó y me dijo: 'Te amo tanto y estoy tan feliz de estar contigo ahora'. Fue casi como si fuera una premonición o algo así. No pensé en eso en ese momento, pero pensé: '¿Cuánto tiempo pasó desde que tuvimos una conversación así?' Pasaron años”.

Perry era el único hijo de Morrison y su ex marido John Bennett Perry . Después de su divorcio, Morrison se casó con Keith Morrison, y tuvieron cuatro hijos juntos. John Bennett Perry también se volvió a casar y tuvo un hijo con su segunda esposa.

A propósito de los últimos días con el actor, Suzanne Morrison reveló un diálogo premonitorio anticipaba la tragedia. Aseguró que “había una inevitabilidad en lo que le iba a pasar, y él lo sentía muy fuertemente”.

“Pero él dijo: ‘Ya no tengo miedo’”, continuó. “Y eso me preocupó”, dijo la madre del actor sobre aquel episodio.

La hermana de Matthew Perry también habló por primera vez

Caitlin Morrison, hermana del actor, habló por primera vez sobre la muerte de su hermano y reflexionó sobre lo que significó ese momento en su vida. La mujer de 43 años lleva adelante la Fundación Matthew Perry en Canadá, una institución que está enfocada en el tratamiento de adicciones.

“Es como si estuviera sentada junto a Matthew, trabajando con él todos los días en algo que era importante para él. Tengo este tesoro que me permite mantenerlo muy, muy cerca de mi vida todo el tiempo, lo cual es maravilloso”, contó Caitlin en una entrevista a la revista Hello!.

Sobre el rol de su hermano en su vida, Caitlin lo recordó como una persona alegre: “Tenía la capacidad de llenar una habitación de luz (...) Cuando la gente estaba en una habitación con Matthew, había una energía magnética. Todos tenían una sonrisa en la cara y se aferraban a todo lo que decía”.

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, después de ser encontrado en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles. Según la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, el actor murió por los efectos agudos de la ketamina.

El intérprete tuvo reconocimiento mundial por el papel del sarcástico Chandler en la sitcom que probablemente sea la más popular de la historia, y por la que él y sus compañeros llegaron a cobrar cada uno un millón de dólares por episodio.

La muerte de Matthew Perry sigue siendo investigada por el tribunal de Los Ángeles para determinar quién fue el responsable de la sobredosis que sufrió el actor, debido a que las drogas que se encontraron en su cuerpo eran recetadas.

Quiénes son los cinco imputados:

Jasveen Sangha: "La reina de la Ketamina", tiene varios cargos entre ellos el de posesión con fines de distribución.

Salvador Plasencia: acusado de conspiración y distribución.

Eric Fleming: se declaró culpable de distribuir ketamina.

Kenneth Iwamasa: era el asistente personal de Perry y el posible culpable de haber hecho el nexo con los dealers.

Mark Chavez: un médico que se declaró culpable de distribución de ketamina.