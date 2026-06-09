La nuera de María Rosa Fugazot contó sobre sus últimos días, previo a su muerte: "No quería..."

Belén Giménez, ex nuera de María Rosa Fugazit

CONMOVEDORA DESPEDIDA EN REDES

"Fugui... Mami... Abu... Abuuuu... Jamás pensé en escribir una despedida para siempre... No es fácil... Ni para mí no para vos fuimos nuera y suegra eras como mi mamá y yo tu hija... Nos elegimos... Nuestros corazones se eligieron y que lindo que nos pasó eso... Gracias por amarme tanto siempre, siempre me quisiste ver feliz, por abrirme tu corazón y tu vida por adoptarme como hija y hacerme sentir siempre parte y cuidada...", comenzó el texto que Belén le dedicó a María Rosa, en Instagram.

Belén Giménez, posteo Belén Giménez le dedico un conmovedor posteo a María Rosa, en redes sociales, tras su muerte.

"Gracias por tus mimos, mates en la cama, largas charlas en la noche, comidita rica, y tu generosidad infinita, por cada gesto de amor y cada vez que te necesite o solo que me abrazaras y sentirme segura en tus brazos.Tuve el privilegio de conocerte a la gran actriz que el público admiraba, pero sobre todo... Tuve el honor de conocer a la mujer maravillosa que había detrás de esa artista, cálida, amorosa, fuerte, profundamente humana y cabrona también jajaja".

Belén Giménez, nota 2 belén con los dos hijos que tuvieron con René Bertrand y María Rosa, la abuela de los peques.

"Gracias por el amor a tus nietos, cada momento compartido cada historia que les contaste, cada comidita con amor, cantar juntos... Ese amor seguirá viviendo en ellos y en nosotros. Hoy quiero pensar que estás con Reni, tu nene otra vez, que se encontraron y que se dieron ese abrazo inmenso y eterno que tantas ganas tenías de darle... Ahora nadie los puede separar, están juntos, amándose y cuidándonos, acompañándonos en silencio, guiando y protegiéndonos con el mismo amor que nos dieron aquí. Vivirás en nuestros corazones, en tus historias y en tus nietos para siempre... Hasta que nos volvamos a ver .... Te AMO PARA SIEMPRE!!! FUGUI... MAMI... ABU... ABUUU....", imprime el escrito, en redes sociales.