La nuera de María Rosa Fugazot contó sobre sus últimos días, previo a su muerte: "No quería..."

Belén Giménez contó qué pasaba con la actriz quien, justo mamana miércoles, se iba a ir a vivir con su hijo del corazón, para no estar sola.
Belén Giménez contó cómo fueron los últimos días de María Rosa Fugazot, en horas de su última despedida en el cementerio. La actriz compartió qué pasa con la mamá de René Beltrand, quien estaba en duelo por la muerte de su hijo, hace casi un año. Y, además, le dedicó una tierna carta virtual, expresando su sentir más profundo.
"Era como una mamá para mí y la abuela de mis hijos”, definió Belén, en diálogo con Intrusos en el espectáculo, el programa de Adrián Pallares y de Rodrigo Lussich, en las tardes de América, sobre su vínculo con María Rosa, abuela de Franco y de Sofía, los dos nietos que la emblemática actriz dejó en este mundo.
"Fui yo quien se los tuvo que contar a los nenes...", compartió, Giménez, sobre la difícil noticia que le tuvo que transmitir a los chiquitos. “Para una mamá es súper difícil despedirse de un hijo, le costó muchísimo. Ella no podía llorarlo, siempre tenía como una fuerza pero por ahí llevaba toda la procesión por dentro”, explicó, la también actriz.
“Siempre estuvo triste, pero seguía trabajando, seguía yendo para adelante. Trabajar a ella le daba vida”, compartió Belén, en voz alta. “No quería comer, no quería tomar agua, entonces estaba por ir con Javi (hijo del corazón de María Rosa, a quien había criado, fruto de una relación anterior de su quien fue su esposo)”, contó, Giménez.
"Fugui... Mami... Abu... Abuuuu... Jamás pensé en escribir una despedida para siempre... No es fácil... Ni para mí no para vos fuimos nuera y suegra eras como mi mamá y yo tu hija... Nos elegimos... Nuestros corazones se eligieron y que lindo que nos pasó eso... Gracias por amarme tanto siempre, siempre me quisiste ver feliz, por abrirme tu corazón y tu vida por adoptarme como hija y hacerme sentir siempre parte y cuidada...", comenzó el texto que Belén le dedicó a María Rosa, en Instagram.
"Gracias por tus mimos, mates en la cama, largas charlas en la noche, comidita rica, y tu generosidad infinita, por cada gesto de amor y cada vez que te necesite o solo que me abrazaras y sentirme segura en tus brazos.Tuve el privilegio de conocerte a la gran actriz que el público admiraba, pero sobre todo... Tuve el honor de conocer a la mujer maravillosa que había detrás de esa artista, cálida, amorosa, fuerte, profundamente humana y cabrona también jajaja".
"Gracias por el amor a tus nietos, cada momento compartido cada historia que les contaste, cada comidita con amor, cantar juntos... Ese amor seguirá viviendo en ellos y en nosotros. Hoy quiero pensar que estás con Reni, tu nene otra vez, que se encontraron y que se dieron ese abrazo inmenso y eterno que tantas ganas tenías de darle... Ahora nadie los puede separar, están juntos, amándose y cuidándonos, acompañándonos en silencio, guiando y protegiéndonos con el mismo amor que nos dieron aquí. Vivirás en nuestros corazones, en tus historias y en tus nietos para siempre... Hasta que nos volvamos a ver .... Te AMO PARA SIEMPRE!!! FUGUI... MAMI... ABU... ABUUU....", imprime el escrito, en redes sociales.
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