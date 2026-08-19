Se conocieron los detalles de la interna familiar y el dolor que se llevó María Rosa Fugazot

María Rosa con su hijo fallecido a mediados del 2025, René Bertrand, y quien fue su esposa, Belén Giménez.

EL DETRÁS DEL DOLOR DE FUGAZOT

Adrián Pallares , uno de los conductores del ciclo de noticias, desarrolló la información en voz que manejan: " la realidad es que María Rosa no vio con buenos ojos que Belén haya presentado un nuevo novio cuando lo presentó. Hay versiones encontradas de cuánto hace que ella tenía el vínculo con su pareja, una cosa que tal vez a la familia no le habría gustado. Hay ruidos dando vueltas".

"Confirma(Caumont)que en el verano Belén le contó a María Rosa que se enamoró pero la palabra amor tanto a María Rosa como a Javier a los dos les llegó. María Rosa se llevó ese dolor a la tumba, ella no lo dijo ni lo manifestó, pero por lo que nosotros nos llega a María Rosa eso fue algo que le dolió muchísimo", concluyó, Pallares.