Se conocieron los detalles de la interna familiar y el dolor que se llevó María Rosa Fugazot

A pocos meses de la abrupta partida de la artista, su hijo del corazón reveló la razón que tanto la entristeció, antes de su partida.
A menos de tres meses de la inesperada muerte de María Rosa Fugazot (no tenía un problema de salud concreto, si mucha tristeza acumulada), su hijo del corazón, Javier Caumont, reveló el dolor más grande que se llevó la actriz. Y tiene que ver con la decisión de Belén Giménez, su exnuera, de rehacer su vida amorosa, a menos de un año del fallecimiento de René, su hijo.
"El 8 se cumplieron dos meses. No había terminado de cumplir el duelo con mi hermano que vino el sacudón de mamá, lógicamente no estoy pasando el mejor momento anímico de mi vida. Belén se confundió un poco en verano, en su necesidad de no estar sola, y hablar de amor", expresó, Javier, en diálogo con Intrusos en el espectáculo, en las tardes de América.
"Se lo comunica a mamá y ella le dijo que la entendía, que era joven. Pero después la llevamos a comer a mamá y se quebró hecha pelota porque la otra le hablaba de amor. Eso lógicamente tampoco me gustó a mí, a mi hija, ni a la familia, no le gustó a nadie", definió, el hijo de María Rosa, durante la nota, para el programa.
"Yo la entiendo, lo que nunca entendí fue la palabra amor, eso me rompió las pelot... pero tampoco hubo un enojo. Cuando tuve oportunidad, que se terminó esa relación, le dije: Belén, lo que hiciste mal fue esto", contó, Caumont. "La relación de mi hermano y de Belén va a ser un ejemplo para quienes los hayan conocido. La mujer de mi hermano es la mujer de mi hermano, así que listo".
Adrián Pallares , uno de los conductores del ciclo de noticias, desarrolló la información en voz que manejan: " la realidad es que María Rosa no vio con buenos ojos que Belén haya presentado un nuevo novio cuando lo presentó. Hay versiones encontradas de cuánto hace que ella tenía el vínculo con su pareja, una cosa que tal vez a la familia no le habría gustado. Hay ruidos dando vueltas".
"Confirma(Caumont)que en el verano Belén le contó a María Rosa que se enamoró pero la palabra amor tanto a María Rosa como a Javier a los dos les llegó. María Rosa se llevó ese dolor a la tumba, ella no lo dijo ni lo manifestó, pero por lo que nosotros nos llega a María Rosa eso fue algo que le dolió muchísimo", concluyó, Pallares.
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