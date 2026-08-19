Una niña de 11 años fue la ganadora de "Es mi sueño"

El reality de canto conducido por Guido Kaczka en El Trece, tuvo su gran final desde el Teatro Ópera y consagró a la participante más joven del certamen.
En la noche del martes 18 de agosto, en vivo desde el Teatro Ópera, Margarita Ponce -la participante más joven del certamen- ganó el título del programa de talentos "Es mi sueño" -conducido por Guido Kaczka por El Trece, y se quedó con el premio mayor de 100 millones de pesos.
La salteña -de apenas 11 años- conquistó al público con su interpretación de “La Arenosa” -el clásico que popularizó Mercedes Sosa- y obtuvo el 32,09% de los votos. Al escuchar su nombre, la niña estalló de felicidad en el escenario, mientras esperaba a su familia para celebrar juntos.
Ocho finalistas llegaron a la instancia decisiva: Ailén Peralta, Tomás Cochello, Julián Navarro, Emilio Zapata, Dana Gómez, Diego Detona, Alan Birman y Margarita Ponce. Todos se presentaron en vivo ante el jurado integrado por La Mona Jiménez, Natalie Pérez, Jimena Barón y Joaquín Levinton. El cantautor bahiense Abel Pintos también participó de la gala especial interpretando algunos de sus éxitos.
Por otra parte, el jurado también eligió a tres participantes para que continúen en la segunda temporada de "Es mi sueño" -que comienza su segunda temporada con la inclusión de famosos hoy, miércoles 19 - Ailén Peralta, Diego Detona y Tomás Cochello.
La gran final en vivo de "Es mi sueño -desde el Teatro Ópera- promedió 10,9 puntos de rating y superó a Gran Hermano: Generación Dorada -que obtuvo 10,1 puntos-, con un pico de 11,3. La elección del ganador quedó por primera vez completamente en manos del público, que votó a través de código QR, el sitio web del canal y a través de las redes sociales.
Con su consagración, Margarita Ponce se convirtió en la primera campeona de "Es mi sueño" -el programa de canto que conduce Guido Kazcka en El Trece- y en una de las grandes revelaciones de la temporada, demostrando que el talento no tiene edad.
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