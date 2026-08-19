Una niña de 11 años fue la ganadora de "Es mi sueño"

La gran final en vivo de "Es mi sueño -desde el Teatro Ópera- promedió 10,9 puntos de rating y superó a Gran Hermano: Generación Dorada -que obtuvo 10,1 puntos-, con un pico de 11,3. La elección del ganador quedó por primera vez completamente en manos del público, que votó a través de código QR, el sitio web del canal y a través de las redes sociales.

Con su consagración, Margarita Ponce se convirtió en la primera campeona de "Es mi sueño" -el programa de canto que conduce Guido Kazcka en El Trece- y en una de las grandes revelaciones de la temporada, demostrando que el talento no tiene edad.