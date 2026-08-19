Murió José Luis "Pucho" Ponce, histórico bajista de Los Tekis

El folklore perdió a uno de sus músicos más queridos y a una figura clave en la renovación del género a través del grupo jujeño Los Tekis.
José Luis “Pucho” Ponce, histórico bajista e integrante de la banda jujeña Los Tekis, falleció en la madrugada de este miércoles 19 de agosto de 2026, a los 68 años. La noticia fue confirmada por la propia agrupación a través de un emotivo comunicado en sus redes sociales.
El querido intérprete se encontraba internado en terapia intensiva en el Instituto Modelo de Cardiología tras sufrir una descompensación, donde hace dos meses se le había sido diagnosticado con una “enfermedad complicada”. El velatorio se realizará este mismo miércoles en la sala Minoli (Rafael Núñez 3849, Cerro de las Rosas, Córdoba) hasta las 16 horas.
Los Tekis despidieron a su compañero con un mensaje en Instagram cargado de emoción “Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida. No existen las palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento. Seguimos sin entender, ayer hablando cagadas y hoy sin poder abrazarte. La pucha que vamos a extrañar esos abrazos cálidos de buen tipo, las charlas materas entre miles de anécdotas y las risas que nos regaló el camino”.
El comunicado cierra con una emocionante despedida a su amigo “Hoy ya no estás físicamente entre nosotros, pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero. ¡Un gracias así de enorme por tanto! Tuvimos suerte de cruzarnos con un tipazo como vos… Hasta el otro carnaval, ya nos reencontramos, cuando sea la hora. Te amamos por siempre”.
José Luis “Pucho” Ponce nació el 29 de diciembre de 1957 en Villa María, Córdoba, e integró Los Tekis desde 1995, convirtiéndose en una pieza fundamental de la identidad del grupo durante más de tres décadas. Antes de su etapa en el folklore, formó parte de la banda de rock Universo mientras estudiaba en Córdoba. A fines de los años 80 vivió siete años en Europa, donde participó de una agrupación de música latina y latin jazz, antes de regresar a la Argentina.
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