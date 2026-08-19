Murió José Luis "Pucho" Ponce, histórico bajista de Los Tekis

José Luis “Pucho” Ponce nació el 29 de diciembre de 1957 en Villa María, Córdoba, e integró Los Tekis desde 1995, convirtiéndose en una pieza fundamental de la identidad del grupo durante más de tres décadas. Antes de su etapa en el folklore, formó parte de la banda de rock Universo mientras estudiaba en Córdoba. A fines de los años 80 vivió siete años en Europa, donde participó de una agrupación de música latina y latin jazz, antes de regresar a la Argentina.