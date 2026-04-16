La nueva película de Adrián Suar y Natalia Oreiro

Se conocieron las primeras imágenes de la nueva película que juntará en la pantalla grande a la exitosa dupla de Adrián Suar y Natalia Oreiro.
Se conocieron las primeras imágenes de "Yo, Narciso" la nueva película protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro que se estrenará en los cines en agosto de este año. El film -dirigido por el propio Suar- marca el regreso de una dupla que conquistó al público hace más de una década cuando juntos hicieron la telecomedia romántica "Solamente vos" -en 2013- y que ahora se une por primera vez en la pantalla grande.
Después del éxito de "30 noches con mi ex" -2022- y "MazelTov" -2025-, la nueva película dirigida por Adrián Suar, propone una mirada irónica y entrañable sobre el narcisismo moderno -ese reflejo que atraviesa las relaciones, las redes y la forma en que nos mostramos y nos amamos-. Con un elenco compuesto por Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Mariano Saborido, Andy Chango, Eleonora Wexler, Camila Peralta y con la participación especial de la gran Moria Casán.
Con humor y lucidez, la historia expone el desafío de vincularse en una era donde todos buscamos ser vistos, admirados y validados, invitando al espectador tanto a reír como a reflexionar.
Rocío Flores (Natalia Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno y para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico.
Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto y ella, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya.
Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola y entonces surge la pregunta ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan?
"Yo, Narciso" es una comedia de enredos que satiriza la obsesión por la imagen, el ego masculino y los límites del deseo.
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