La nueva película de Adrián Suar y Natalia Oreiro

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Rocío Flores (Natalia Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno y para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico.

Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto y ella, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya.

Suar

Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola y entonces surge la pregunta ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan?

"Yo, Narciso" es una comedia de enredos que satiriza la obsesión por la imagen, el ego masculino y los límites del deseo.

Ficha técnica