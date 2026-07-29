Virginia Lago vuelve con Historias de Corazón

"Avenida Brasil" narra la atrapante historia de Rita, una mujer que lucha para recuperar parte de la vida que su madrastra, Carmina, le robó cuando era una niña. Cada tarde por la pantalla de Telefe, Virginia se servirá su clásico té e invitará a todo el mundo a disfrutar de un nuevo episodio con el estilo único que supo dar en cada una de las cuatro temporadas de "Historias de Corazón".