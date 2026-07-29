Virginia Lago vuelve con Historias de Corazón

Se confirmó la fecha del regreso de este emblemático ciclo a la pantalla, la historia de las introducciones de la actriz que dejaron un sello imborrable en la televisión argentina.
Telefe confirmó que el próximo lunes 3 de agosto, a las 16:45, regresa a la pantalla el recordado ciclo "Historias de Corazón" con la clásica conducción de Virginia Lago. El ciclo que se ganó el corazón de los televidentes entre 2012 y 2015 y sirvió como introducción de las novelas más queridas, vuelve con un éxito inolvidable de la televisión brasileña "Avenida Brasil".
Con su clásica calidez y simpatía, la querida Virginia Lago presentará una de las historias más atrapantes de todos los tiempos, "Avenida Brasil", la superproducción brasileña producida en 2012 que se convirtió en un fenómeno de audiencias y que ahora vuelve a Telefe para que miles de personas puedan verla de nuevo o mirarla por primera vez.
"Avenida Brasil" narra la atrapante historia de Rita, una mujer que lucha para recuperar parte de la vida que su madrastra, Carmina, le robó cuando era una niña. Cada tarde por la pantalla de Telefe, Virginia se servirá su clásico té e invitará a todo el mundo a disfrutar de un nuevo episodio con el estilo único que supo dar en cada una de las cuatro temporadas de "Historias de Corazón".
Virginia Lago marcó una época con "Historias de Corazón" desde su debut el 9 de enero de 2012, cuando el canal comenzó a emitir películas con una introducción de la actriz, que entonces se convirtió en un sello de calidad y con los tiempos venideros de las redes sociales, también en un ícono y meme cariñoso de la televisión argentina.
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