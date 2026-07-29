Llega "Jumanji: Open World", la tercera y última película de la trilogía

En el tráiler se ve a los protagonistas interactuando de forma torpe y exagerada en entornos cotidianos, mientras criaturas de la jungla invaden la ciudad.

El guion fue escrito por el propio Jake Kasdan junto a Jeff Pinkner y Scott Rosenberg y entre los productores figuran Matt Tolmach, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia y el propio Kasdan.

"Jumanji: En la selva" y "Jumanji: Siguiente nivel" recaudaron -juntas- más de 1.700 millones de dólares en todo el mundo. Originalmente programada para el 11 de diciembre, la fecha se movió a Navidad para evitar la competencia directa con "Dune: Parte Tres" y "Avengers: Doomsday", que se estrenarán el 18 de diciembre.

Dwayne Johnson confirmó que esta será la última película de la trilogía con este elenco, lo hizo durante la presentación en CinemaCon, en donde le dedicó un emotivo tributo al actor Robin Williams -protagonista del film original de 1995- “Robin, esta es para vos” expresó.