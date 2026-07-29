Llega "Jumanji: Open World", la tercera y última película de la trilogía

Llega la última película de la exitosa trilogía protagonizada por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan. Esta vez la acción es en el mundo real.
Sony Pictures presentó el tráiler oficial de "Jumanji: Open World" (Jumanji: Mundo abierto), la tercera entrega de la exitosa trilogía protagonizada por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan que se estrenará en cines el 25 de diciembre de 2026.
Dirigida por Jake Kasdan -también responsable de "Jumanji: En la selva" y "Jumanji: Siguiente nivel"-, la película cierra la saga iniciada en 2017, que tuvo su segunda parte dos años después.
En esta ocasión, el juego de Jumanji se libera de su consola y desata el caos en el mundo real por lo que los personajes interpretados por Johnson (Dr. Smolder Bravestone), Hart (Franklin “Mouse” Finbar), Black (Professor Sheldon Oberon) y Gillan (Ruby Roundhouse) aparecen atrapados en el mundo real, comportándose como versiones limitadas de sus avatares de videojuego.
Además del cuarteto principal, regresarán Danny DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff, Morgan Turner, Ser’Darius Blain, Madison Iseman, Rhys Darby, Lamorne Morris y se suman nuevos nombres como los de Dan Hildebrand y Jack Jewkes.
En el tráiler se ve a los protagonistas interactuando de forma torpe y exagerada en entornos cotidianos, mientras criaturas de la jungla invaden la ciudad.
El guion fue escrito por el propio Jake Kasdan junto a Jeff Pinkner y Scott Rosenberg y entre los productores figuran Matt Tolmach, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia y el propio Kasdan.
"Jumanji: En la selva" y "Jumanji: Siguiente nivel" recaudaron -juntas- más de 1.700 millones de dólares en todo el mundo. Originalmente programada para el 11 de diciembre, la fecha se movió a Navidad para evitar la competencia directa con "Dune: Parte Tres" y "Avengers: Doomsday", que se estrenarán el 18 de diciembre.
Dwayne Johnson confirmó que esta será la última película de la trilogía con este elenco, lo hizo durante la presentación en CinemaCon, en donde le dedicó un emotivo tributo al actor Robin Williams -protagonista del film original de 1995- “Robin, esta es para vos” expresó.
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