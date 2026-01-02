Sorprendieron a Wanda Nara con una noticia de casamiento: "Será a fin de año"

Kennys Palacios, mano derecha de la conductora hace años, pasará por el Registro Civil durante este año.
Kennys Palacios, asistente, mano derecha y amigo íntimo de Wanda Nara, se casa con Roi Orbegozo. El exmaquillador se convertirá en un hombre casado, durante el 2026. Los detalles de la romántica propuesta a una boda que, por supuesto, estará invitada la conductora de Masterchef Celebrity.
Su carrera en el mundo del espectáculo comenzó como maquillador de varias figuras del ambiente, luego devino en asistente personal y hoy está vinculada al mundo de los medios de comunicación como ser el streaming. “Una de las primeras de las que me hice amigo fue de Zaira Nara, y ella me fue presentando a la hermana, a otras amigas… Así comenzó todo”, relató Kennys, tiempo atrás, al contar su historia.
“Todos piensan que me tocó una varita y por eso estoy, pero no fue así. Tuve muchos trabajos, como verdulero y de muchas cosas, porque la pasaba mal en secundaria y no quería estudiar”, contó Palacios, sobre sus distintos recorridos laborales, a lo largo y ancho del tiempo.
Lejos de lo profesional, pero si muy cerca de lo personal, la relación entre Palacios y Roi es otro pilar de su vida, hace más de una década. Porque llevan juntos doce años, tras conocerse en un bar por intermedio de un amigo, y nunca más se separaron en un camino que conduce inevitablemente al altar.
Roi Orbegozo le propuso casamiento a Kennys mientras de fondo explotaban fuegos artificiales multicolores, al borde una playa en Brasil. Según lo que registró en sus redes, el estilista escribió junto a un corazón rojo: “Me caso”. Lo compartió a través de un posteo en sus redes sociales.
“Yo estaba mirando los juegos artificiales y de repente mi cuñada me dice que me quería decir algo y ahí lo veo a mi novio llorando con la cajita y los anillos. No tenemos fecha, pero posiblemente sea para fines de este año", anticipó, Palacios. Vivan los novios.
