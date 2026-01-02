Sorprendieron a Wanda Nara con una noticia de casamiento: "Será a fin de año"

Su carrera en el mundo del espectáculo comenzó como maquillador de varias figuras del ambiente, luego devino en asistente personal y hoy está vinculada al mundo de los medios de comunicación como ser el streaming. “Una de las primeras de las que me hice amigo fue de Zaira Nara, y ella me fue presentando a la hermana, a otras amigas… Así comenzó todo”, relató Kennys, tiempo atrás, al contar su historia.

“Todos piensan que me tocó una varita y por eso estoy, pero no fue así. Tuve muchos trabajos, como verdulero y de muchas cosas, porque la pasaba mal en secundaria y no quería estudiar”, contó Palacios, sobre sus distintos recorridos laborales, a lo largo y ancho del tiempo.

Lejos de lo profesional, pero si muy cerca de lo personal, la relación entre Palacios y Roi es otro pilar de su vida, hace más de una década. Porque llevan juntos doce años, tras conocerse en un bar por intermedio de un amigo, y nunca más se separaron en un camino que conduce inevitablemente al altar.

BLANCO Y RADIANTE

Roi Orbegozo le propuso casamiento a Kennys mientras de fondo explotaban fuegos artificiales multicolores, al borde una playa en Brasil. Según lo que registró en sus redes, el estilista escribió junto a un corazón rojo: “Me caso”. Lo compartió a través de un posteo en sus redes sociales.

“Yo estaba mirando los juegos artificiales y de repente mi cuñada me dice que me quería decir algo y ahí lo veo a mi novio llorando con la cajita y los anillos. No tenemos fecha, pero posiblemente sea para fines de este año", anticipó, Palacios. Vivan los novios.

Kennys Palacios, nota