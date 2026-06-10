La última foto del Indio Solari

Gastón Daus, asistente, cuidador y amigo del Indio Solari durante más de 20 años, tomó la fotografía el jueves 4 de junio por la tarde, a panas horas antes de que el ACV hemorrágico le causara la muerte el viernes 5, a los 77 años.

La imagen fue publicada en su cuenta personal de Instagram junto al siguiente texto “Hoy escuché: ‘¡Gavilán!’. Corrí a buscarte por toda la casa, pero no estabas. Entré a tu cuarto y ver tus cosas me rompió el alma, porque no estabas. Te extraño tanto, mi amigo. Te amo tanto tanto como nadie es capaz de imaginar” y agregó “Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad que juntos construimos todo este tiempo. Sigo siendo el Gavilán que va decir lo que vos querías, pero no podías. Te amo”.

image Gastón Daus -asistente, cuidador- junto a su amigo, el Indio Solari.

La fotografía de Daus llamó la atención por su parecido con una imagen anterior de la madre del Indio, Celina Estelita Choy, más conocida como Chicha, la que el propio Solari publicó en su autobiografía "Recuerdos que mienten un poco", en 2019.

La imagen llevaba el epígrafe “Chicha entre los colores de Parque Leloir”, y la mostraba en un entorno similar, junto a un árbol del parque de su casa.