Los YouTubers que conquistan a Hollywood

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Kane Parsons -de 20 años- comenzó su carrera subiendo videos de Minecraft a los 9 años y actualmente acumula cientos de millones de vistas, se convirtió en el director más joven en lograr el número 1 en la taquilla estadounidense. La película cuenta con el protagónico de Chiwetel Ejiofor ("12 años de esclavitud" , "Doctor Strange: hechicero supremo" y "El niño que domó el viento", entre otras) y fue producida con el apoyo del director, productor y guionista australiano de origen malayo James Wan (Atomic Monster).

Por su parte, "Obsesión" dirigida por Curry Barker y distribuida por Focus Features, se estrenó el 15 de mayo de 2026 con un presupuesto total de 750.000 dólares y en su tercer fin de semana sumó 26,4 millones, superando los 104 millones de dólares en Estados Unidos, con un acumulado mundial cercano a los 156 millones. El joven director de 26 años, que provenía de sketches y cortos virales como "The Chair", filmó esta película en apenas 20 días.

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Un cambio generacional impulsado por YouTubeExpertos y productores como Jason Blum destacan que YouTube actúa como un “incubador” de talentos donde los nuevos creadores aprenden a retener la atención del público, logrando un rápido feedback y generar engagement auténtico. Sus audiencias integradas facilitan el marketing orgánico -con campañas masivas de fans para llenar salas- y conectan especialmente con la Generación Z, cansada de franquicias caras y buscando experiencias originales.

Curry-Barker-and-Kane-Parsons-740x416 Curry Barker, de 26 años y Kane Parsons, de 20.

Actualmente Curry Barker está trabajando en una nueva entrega de "Texas Chainsaw Massacre" para A24 y otros proyectos, mientras Kane Parsons analiza la secuela de "Backrooms".