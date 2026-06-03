Los YouTubers que conquistan a Hollywood

El fenómeno de creadores de YouTube que dirigen películas de terror en Hollywood está redefiniendo la industria cinematográfica.
"Backrooms" y "Obsesión", dos de los mayores éxitos cinematográficos de la actualidad en los Estados Unidos, provienen de directores jóvenes formados en la plataforma de YouTube, se trata de Kane Parsons -con 20 años- y Curry Barker, de 26.
La película "Backrooms", de la productora estadounidense A24 y dirigida por Kane Parsons -conocido como Kane Pixels en YouTube-, se estrenó en Estados Unidos el 29 de mayo de 2026 y recaudó 81 millones de dólares en su primer fin de semana, con un total a nivel mundial de 118 millones. Es el mayor debut en la historia de esta distribuidora independiente -superando ampliamente los 25,7 millones de Civil War- y el mejor arranque para una película de terror. Realizada con un presupuesto de 10 millones de dólares, el filme adapta la serie viral de "found footage" -la historia se presenta como grabaciones supuestamente reales- que el director subió a YouTube en 2022, y que estaban inspiradas en historias cortas de terror sobre espacios liminales infinitos de oficinas amarillas.
Kane Parsons -de 20 años- comenzó su carrera subiendo videos de Minecraft a los 9 años y actualmente acumula cientos de millones de vistas, se convirtió en el director más joven en lograr el número 1 en la taquilla estadounidense. La película cuenta con el protagónico de Chiwetel Ejiofor ("12 años de esclavitud" , "Doctor Strange: hechicero supremo" y "El niño que domó el viento", entre otras) y fue producida con el apoyo del director, productor y guionista australiano de origen malayo James Wan (Atomic Monster).
Por su parte, "Obsesión" dirigida por Curry Barker y distribuida por Focus Features, se estrenó el 15 de mayo de 2026 con un presupuesto total de 750.000 dólares y en su tercer fin de semana sumó 26,4 millones, superando los 104 millones de dólares en Estados Unidos, con un acumulado mundial cercano a los 156 millones. El joven director de 26 años, que provenía de sketches y cortos virales como "The Chair", filmó esta película en apenas 20 días.
Un cambio generacional impulsado por YouTubeExpertos y productores como Jason Blum destacan que YouTube actúa como un “incubador” de talentos donde los nuevos creadores aprenden a retener la atención del público, logrando un rápido feedback y generar engagement auténtico. Sus audiencias integradas facilitan el marketing orgánico -con campañas masivas de fans para llenar salas- y conectan especialmente con la Generación Z, cansada de franquicias caras y buscando experiencias originales.
Actualmente Curry Barker está trabajando en una nueva entrega de "Texas Chainsaw Massacre" para A24 y otros proyectos, mientras Kane Parsons analiza la secuela de "Backrooms".
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