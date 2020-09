Lali Espósito y Miguel Ángel Silvestre, ¿enamorados?

Ayer desde España crecieron las versiones de un posible nuevo romance con el actor español Miguel Ángel Silvestre, con quien comparte elenco en Sky Rojo. Todo comenzó a surgir a partir de una transmisión en vivo por Instagram que los actores realizaron en marzo pasado.

Allí, el ex protagonista de Velvet -en donde interpretó a Alberto Márquez- le confesó públicamente: "Me vuelves loco, me encantas". Pero la cosa no quedó ahí ya que Lali fue por más: "Sabes que estoy medio enamorado de ti, así que si me pongo a hablar de ti ahora...", dijo en otro tramo de la conversación. "íCalla, tío!", lo interrumpió la actriz argentina, que más tarde recibió otro halago: "Te haces querer mucho".

Además de la buena onda que transmitieron en aquel vivo de Instagram, los actores intercambiaron mensajes y "me gusta" en posteos en las últimas semanas. "Qué guapa, cariño"; "Ole, qué bonita", le comentó Miguel Ángel a Lali en distintas fotos.

Pero por el lado de Mocorrea las cosas no están tan tranquilas. Según contó la periodista de LAM, Karina Iavícoli, estaría saliendo con una joven. Luego de que Ángel de Brito contara su charla con la actriz, tras el anuncio de la ruptura, la panelista del programa contó que desde hace semanas recibe información sobre la misma.

Según la información que dio en "LAM", el ex de Lali habría sido visto en Zona norte con una joven de unos 25 años que se llama Valeria. "El apellido empieza con F", dijo Iavícoli que prefirió no ahondar ya que no logró confirmar que se tratara de la joven a la que ella -con los datos que le brindaron- identificó como posible cita de Santiago Mocorrea.

"Lo dejo ahí porque estuve buscando a la chica, no la encontré. Por los datos que tengo no es conocida, es jovencita y tiene una cuenta de Instagram, pero privada, si es la que yo creo que es", contó.

Por ahora todos rumores, lo único cierto es que se separaron, pero llamó tanto la atención la noticia que todos buscan el motivo.