La que volvió a apostar al amor, después de haber estado ocho años en pareja con Ezequiel "el Pocho" Lavezzi, fue Screpante, que se mostró risueña y acaramelada junto a un joven, aunque prefirió no revelar su identidad. La pareja estuvo acompañada por un grupo de amigos con quienes disfrutaron de una tarde a puro sol, arena y mar.

La modelo había contado a mediados de diciembre en "Incorrectas", el ciclo que conduce Moria Casán, que "antes de conocerlo estaba como que no quería novio, no quería nada, ocho años en pareja. Y lo conocí. Lo único que le pedí al universo y me lo trajo. Que me hace el desayuno, todo... Es perfecto".

Por otra parte, la relación de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari -un joven emprendedor y nieto del actor Enzo Viena, que interpretó al papá de Carlín Calvo en "Amigos son los amigos"- marcha sobre ruedas y se encuentran en la costa de Punta del Este desde diciembre pasado, cuando viajaron para pasar allí las festividades de fin de año.

La feliz pareja ya lleva un año de amor y Cande no duda en definir a Nicolás como su mejor amigo, su compañero y lo apoda "chini". Así aprovecharon su estadía en la costa esteña para divertirse junto a sus familias y amigos con un partidito de fútbol frente al mar.

Otra de las celebridades argentinas que cruzo el charco para disfrutar una segunda luna de miel es Pampita, quien viajó a Uruguay junto a su marido Roberto García Moritán. De esta manera la top model logró combinar el disfrute con su familia y los compromisos laborales que ella tiene en ese país. Asimismo, durante su estadía, la conductora realizó algunas divertidas producciones fotográficas en compañía de su marido.

En cuanto a las hermanitas Tinelli, las tres viajaron a Punta para pasar el verano junto a sus respectivas parejas, destino que eligen cada año y que disfrutan en la chacra Guanahani que Marcelo Tinelli tiene en La Boyita, a unos ocho kilómetros de José Ignacio.

De esta manera, Candelaria -más conocida en las redes como Lelé- se dio una segunda oportunidad con Luca Bonomi, de quien se había separado hace tan solo unos meses. Mientras que su hermana Juanita se mostró paseando en moto con Mika Bonomi, el hermano menor de Luca.

A la vez que Micaela disfrutó unos días de relax junto al futbolista Lisandro López, hasta que este debió reincorporarse a la pretemporada de Boca Juniors. Sin embargo, se los pudo ver juntos en un reconocido restó.