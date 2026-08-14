Las románticas fotos de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Por su parte, Rodrigo de Paul acompañó el anuncio con un mensaje cargado de afecto “Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Sueño con ese día todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz. Te amo”.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iniciaron su relación en 2022, y luego de un impasse en 2023, retomó el vínculo en 2025. Desde entonces mantuvieron un perfil mucho más reservado, hasta que los rumores de compromiso crecieron y finalmente fueron los protagonistas los que los confirmaron.

Según distintas versiones, la boda estaría prevista para diciembre de 2026 -el 18 o 19 de diciembre, cerca del aniversario del título mundial de Qatar- en el Dok Haras, en Exaltación de la Cruz -a 80 km de la Ciudad de Buenos Aires-, un escenario de lujo que ya fue elegido por otras celebridades como Ricky Montaner y Stefi Roitman (enero 2022), Jorge Lanata y Elba Marcovecchio (abril 2022), Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni (fines de 2022), Nicole Neumann y Manu Urcera (diciembre 2023), Cande Tinelli y Coti Sorokin (principios de 2024) y Oriana Sabatini y Paulo Dybala (20 de julio de 2024).