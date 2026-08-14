Las románticas fotos de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

El futbolista argentino compartió una serie de imágenes en su cuenta personal de Instagram junto a su futura esposa, en las que mostraron distintos momentos de relación.
El mediocampista de la Selección Argentina de Fútbol y del Inter Miami, Rodrigo De Paul, y la cantante y actriz Tini Stoessel atraviesan uno de los momentos más felices de su relación luego de confirmar oficialmente que se casarán el pasado martes 11 de agosto de 2026.
Tras el anuncio, el futbolista compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes íntimas y románticas junto a su pareja en donde se pueden apreciar distintos momentos de su relación como viajes, escenas cotidianas, arreglos florales, velas y postales cargadas de complicidad que reflejan la etapa de enamoramiento que están viviendo.
El anuncio había llegado de la mano de Tini, quien días atrás publicó un video en el que mostró su anillo de compromiso y documentó su viaje a París para la primera prueba de su vestido de novia. En ese material, la cantante se mostró muy emocionada y dijo “Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”.
Tini Stoessel adelantó que irá compartiendo detalles del concepto de la boda y lo que significará ese día para ella “Estoy súper emocionada… les voy a ir mostrando absolutamente todo”.
Por su parte, Rodrigo de Paul acompañó el anuncio con un mensaje cargado de afecto “Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Sueño con ese día todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz. Te amo”.
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iniciaron su relación en 2022, y luego de un impasse en 2023, retomó el vínculo en 2025. Desde entonces mantuvieron un perfil mucho más reservado, hasta que los rumores de compromiso crecieron y finalmente fueron los protagonistas los que los confirmaron.
Según distintas versiones, la boda estaría prevista para diciembre de 2026 -el 18 o 19 de diciembre, cerca del aniversario del título mundial de Qatar- en el Dok Haras, en Exaltación de la Cruz -a 80 km de la Ciudad de Buenos Aires-, un escenario de lujo que ya fue elegido por otras celebridades como Ricky Montaner y Stefi Roitman (enero 2022), Jorge Lanata y Elba Marcovecchio (abril 2022), Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni (fines de 2022), Nicole Neumann y Manu Urcera (diciembre 2023), Cande Tinelli y Coti Sorokin (principios de 2024) y Oriana Sabatini y Paulo Dybala (20 de julio de 2024).
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