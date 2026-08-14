Los invitados de "La Peña de Morfi"

La Peña de Morfi, el clásico de los domingos al mediodía en Telefe, recibirá a Valeria Lynch, La K'onga, La Portuaria y Walas.
Este domingo 16 de agosto a las 13:30, por Telefe, "La Peña de Morfi" se prepara para vivir una tarde a puro ritmo, charlas distendidas y grandes emociones, con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini.
El escenario vibrará con la llegada de la imponente voz y la personalidad de Valeria Lynch y la fiesta asegurada con La K´onga, el grupo cuartetero formado en Villa Dolores, Córdoba. La tarde también se llenará de buen rock con la presencia de La Portuaria y Walas, cantante del Massacre y exparticipante de MasterChef.
"La Peña de Morfi" tendrá una charla imperdible con el actor Sebastián Estevanez y la comediante Belén Francese. Y como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, todo el humor estará presente ce la mano de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, y el deporte en "Lo del Turco", con Claudio Turco Husaín, para hacer del domingo una verdadera fiesta.
"La Peña de Morfi" -una coproducción de Telefe y Corner Contenidos- el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento. A través de charlas, encuentros y risas, el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos a la tarde.
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