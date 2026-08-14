Los invitados de "La Peña de Morfi"

"La Peña de Morfi" tendrá una charla imperdible con el actor Sebastián Estevanez y la comediante Belén Francese. Y como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, todo el humor estará presente ce la mano de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, y el deporte en "Lo del Turco", con Claudio Turco Husaín, para hacer del domingo una verdadera fiesta.