Horas más tarde, tras el revuelo que generaron sus dichos, el conductor de Vení cuando quieras charló con Incorrectas y subió la apuesta: "Quiero que Mirtha vuelva a su programa para verle la cara cuando vuelva la yegua... Quiero ver a ella y a sus vecinos de Zona Norte que hacían manifestaciones de 12 personas para decirle yegua a Cristina".

Greco en Incorrectas

La parte más desopilante de la entrevista sucedió cuando el periodista se mostró pesimista frente a la posibilidad de formar parte de una "mesaza" cuando La Chiqui retome el programa que ya lleva al aire más de cinco décadas. "No, no me invitaría. Mirtha es una influencer, alguien que desde hace muchos años entra en la casa de mucha gente. Y es una gorila. Una persona que se hace detestar, sobre todo, por la gente que no tiene para comprar remedios", sentenció.

