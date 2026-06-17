El Turco García confirmó su separación de Mariela Pietro y ella ya se besa con otro en Gran Hermano

A horas de que el exfutbolista confirme su separación, ella se besó apasionadamente con un compañero de del reality de Telefe.
El reality de Telefe, Gran Hermano, propuso una actividad relacionada al Mundial, a horas del debut de la Selección Argentina, a fin de entrar en una clima mundialista y relacionar las temáticas. A consecuencia, los participantes tenían que representar fotos de los festejos del 2022, cuando se consiguió la tercera copa y las tres estrellas.
Y, dada las "casualidades de la vida", horas después de que el Turco García confirme su separación de Mariela Pietro, a Emanuel y su exmujer les tocó una pareja que se estaba besando arriba de un semáforo, una de las postales que quedaron en la memoria de todos de los festejos, tras conseguir la copa del mundo, cuatro años atrás. Y que ahora a ellos le tocó replicar.
"Tienen que chapar chicos. Turco, mirá esto", se le escuchó decir, en voz alta, a Luana, una de las jugadoras, quien incitó a los participantes a cumplir con la "prenda". Acto seguido, Emanuel se quedó quieto en su lugar y fue Mariela quien se acercó hasta el y lo besó, agarrando su cara con sus manos.
"Mi marido me mata", se le escuchaba decir a Mariela, mientras tanto, sin saber, se supone, que el Turco confirmó la separación, pocos días atrás, dejando en claro que no están mas juntos desde el pasado mes de diciembre. "Es Gran Hermano esto Turco, es un juego", intentó, "calmar las aguas" y aclarar, Emanuel, por su parte.
"El Turco y Mariela están separados desde el mes de diciembre. Hay días que la ve de una manera, como la que él y todos conocen, más tranqui, más ubicada. Y los días de las fiestas temáticas la desconoce. Él está un poco preocupado por el odio, porque parece ser que hay mucha gente... No le gusta el hate que está recibiendo. Él está un poco preocupado por el odio, porque parece ser que hay mucha gente... No le gusta el hate que está recibiendo”, contaron, en Infama, el programa de Marcela Tauro, por América.
"El siente que se lo hace a propósito. Se lo dedica a él. Claro, como para que tenga celos, aunque estén distanciados... Se deben una buena charla porque él no siente que este sea el final. Tal vez haya una reconciliación. Hace muchos años que se conocen. Él la ayudó a entrar a Gran Hermano, me dijo, porque obviamente él es muy conocido".
"Está preocupado por el afuera. Ella es muy sensible y, aunque se esté divirtiendo, no tiene el alcance, no se entera de lo que pasa afuera. Y teme que después, cuando salga, porque ojalá que dure mucho... Y también cómo ella va a tomar esto cuando salga afuera. O sea que separados, pero ahí con un asterisco de ‘capaz’", explicaron, sobre el actual sentir de García.
comentar