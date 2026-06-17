El Turco García confirmó su separación de Mariela Pietro y ella ya se besa con otro en Gran Hermano

Turco García, nota 1

EL TURCO CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN

"El Turco y Mariela están separados desde el mes de diciembre. Hay días que la ve de una manera, como la que él y todos conocen, más tranqui, más ubicada. Y los días de las fiestas temáticas la desconoce. Él está un poco preocupado por el odio, porque parece ser que hay mucha gente... No le gusta el hate que está recibiendo. Él está un poco preocupado por el odio, porque parece ser que hay mucha gente... No le gusta el hate que está recibiendo”, contaron, en Infama, el programa de Marcela Tauro, por América.

"El siente que se lo hace a propósito. Se lo dedica a él. Claro, como para que tenga celos, aunque estén distanciados... Se deben una buena charla porque él no siente que este sea el final. Tal vez haya una reconciliación. Hace muchos años que se conocen. Él la ayudó a entrar a Gran Hermano, me dijo, porque obviamente él es muy conocido".

"Está preocupado por el afuera. Ella es muy sensible y, aunque se esté divirtiendo, no tiene el alcance, no se entera de lo que pasa afuera. Y teme que después, cuando salga, porque ojalá que dure mucho... Y también cómo ella va a tomar esto cuando salga afuera. O sea que separados, pero ahí con un asterisco de ‘capaz’", explicaron, sobre el actual sentir de García.