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Llega a Buenos Aires "Fantasía Sobre Hielo"

El espectáculo de circo sobre hielo más grande del país llega a Buenos Aires, “Fantasía Sobre Hielo” debutará este viernes en Parque Avellaneda Shopping.

Comenzó la cuenta regresiva para este viernes 26 de junio, cuando a las 20 hs se estrenará “Fantasía Sobre Hielo” en el Parque Avellaneda Shopping -Sarandí, Provincia de Buenos Aires- un auténtico circo sobre hielo que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de las vacaciones de invierno.

El show -producido por FB Producciones- combina la elegancia del patinaje artístico de alto nivel con la adrenalina y la magia del circo tradicional. Con más de 15 artistas internacionales subirán a escena para desplegar un espectáculo de casi dos horas de duración, lleno de acrobacias aéreas, malabares, números de humor, danza, teatro y coreografías sobre hielo que emocionarán a chicos y grandes por igual.

FANTSIA MDQ-180

Todo se desarrolla sobre una pista de hielo ecológico de grandes dimensiones -la única que recorre todo el país-, instalada dentro de una gran carpa totalmente calefaccionada ubicada en Parque Avellaneda Shopping, ubicado en Autopista Buenos Aires-La Plata, Km 9, salida Acceso Sudeste, Sarandí, Provincia de Buenos Aires.

¿Qué vas a ver en “Fantasía Sobre Hielo”?

  • Patinadores profesionales realizando coreografías de alto vuelo y precisión.
  • Acróbatas aéreos y equilibristas.
  • Momentos de humor y clown.
  • Malabares, danza y teatro sobre hielo.
  • Una puesta en escena impactante con efectos de luces y vestuario deslumbrante.
FANTSIA MDQ-189

El espectáculo ya recorrió con éxito ciudades como Mar del Plata, Luján, Pinamar, Chascomús , entre otras, donde miles de familias lo calificaron como “el mejor circo sobre hielo que vieron”.

Funciones en Buenos Aires (Se agregaron funciones extras por la gran demanda durante las vacaciones de julio)

  • Viernes y lunes a jueves: 20:00 hs
  • Sábados, domingos y feriados: 15:00 – 17:30 – 20:00 hs
FANTSIA MDQ-118

“Fantasía Sobre Hielo” es una propuesta ideal para estas vacaciones de invierno, con un ambiente 100% climatizado, seguro, cómodo y apto para toda la familia. Una combinación perfecta de fantasía, deporte, arte y diversión que difícilmente se repita en la ciudad.

Los precios arrancan desde valores accesibles y hay opciones de packs familiares.

Entradas con precios accesibles y opciones de packs familiares-preventa exclusiva de hasta 40% de descuento-

  • Boletería del shopping (horarios: de 10 a 13 hs y desde las 17 hs).
  • Online a través del sitio oficial fantasiasobrehielo y en EntradaWeb.

.Para más información: www.fantasiasobrehielo.com.ar @fbproduccionesteatrales

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