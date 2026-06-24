El espectáculo de circo sobre hielo más grande del país llega a Buenos Aires, “Fantasía Sobre Hielo” debutará este viernes en Parque Avellaneda Shopping.
Comenzó la cuenta regresiva para este viernes 26 de junio, cuando a las 20 hs se estrenará “Fantasía Sobre Hielo” en el Parque Avellaneda Shopping -Sarandí, Provincia de Buenos Aires- un auténtico circo sobre hielo que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de las vacaciones de invierno.
El show -producido por FB Producciones- combina la elegancia del patinaje artístico de alto nivel con la adrenalina y la magia del circo tradicional. Con más de 15 artistas internacionales subirán a escena para desplegar un espectáculo de casi dos horas de duración, lleno de acrobacias aéreas, malabares, números de humor, danza, teatro y coreografías sobre hielo que emocionarán a chicos y grandes por igual.
Todo se desarrolla sobre una pista de hielo ecológico de grandes dimensiones -la única que recorre todo el país-, instalada dentro de una gran carpa totalmente calefaccionada ubicada en Parque Avellaneda Shopping, ubicado en Autopista Buenos Aires-La Plata, Km 9, salida Acceso Sudeste, Sarandí, Provincia de Buenos Aires.
“Es un show de primer nivel internacional que une la magia del circo con la belleza del patinaje artístico. Una experiencia inolvidable para disfrutar en familia, con vestuario espectacular, luces, música y números de alto riesgo y emoción” explicaron los organizadores.
El espectáculo ya recorrió con éxito ciudades como Mar del Plata, Luján, Pinamar, Chascomús , entre otras, donde miles de familias lo calificaron como “el mejor circo sobre hielo que vieron”.
Funciones en Buenos Aires (Se agregaron funciones extras por la gran demanda durante las vacaciones de julio)
“Fantasía Sobre Hielo” es una propuesta ideal para estas vacaciones de invierno, con un ambiente 100% climatizado, seguro, cómodo y apto para toda la familia. Una combinación perfecta de fantasía, deporte, arte y diversión que difícilmente se repita en la ciudad.
Los precios arrancan desde valores accesibles y hay opciones de packs familiares.
Entradas con precios accesibles y opciones de packs familiares-preventa exclusiva de hasta 40% de descuento-
.Para más información: www.fantasiasobrehielo.com.ar @fbproduccionesteatrales
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