Llega a Buenos Aires "Fantasía Sobre Hielo"

¿Qué vas a ver en “Fantasía Sobre Hielo”?

Patinadores profesionales realizando coreografías de alto vuelo y precisión.

Acróbatas aéreos y equilibristas.

Momentos de humor y clown.

Malabares, danza y teatro sobre hielo.

Una puesta en escena impactante con efectos de luces y vestuario deslumbrante.

FANTSIA MDQ-189

El espectáculo ya recorrió con éxito ciudades como Mar del Plata, Luján, Pinamar, Chascomús , entre otras, donde miles de familias lo calificaron como “el mejor circo sobre hielo que vieron”.

Funciones en Buenos Aires (Se agregaron funciones extras por la gran demanda durante las vacaciones de julio)

Viernes y lunes a jueves: 20:00 hs

Sábados, domingos y feriados: 15:00 – 17:30 – 20:00 hs

FANTSIA MDQ-118

“Fantasía Sobre Hielo” es una propuesta ideal para estas vacaciones de invierno, con un ambiente 100% climatizado, seguro, cómodo y apto para toda la familia. Una combinación perfecta de fantasía, deporte, arte y diversión que difícilmente se repita en la ciudad.

Los precios arrancan desde valores accesibles y hay opciones de packs familiares.

Entradas con precios accesibles y opciones de packs familiares-preventa exclusiva de hasta 40% de descuento-

Boletería del shopping (horarios: de 10 a 13 hs y desde las 17 hs).

Online a través del sitio oficial fantasiasobrehielo y en EntradaWeb.

.Para más información: www.fantasiasobrehielo.com.ar @fbproduccionesteatrales