Llega la tercera temporada de Margarita

El avance anticipa el reencuentro definitivo de los trillizos Margarita, Federico y Andrés, quienes volverán a encontrarse en medio de una historia cargada de secretos familiares y disputas de poder. La trama profundizará en la lucha por el trono de Krikoragán, luego de que salga a la luz toda la verdad sobre los acontecimientos que marcaron a sus protagonistas.