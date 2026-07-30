Llega la tercera temporada de Margarita

Se presentó el tráiler oficial de la tercera temporada de la ficción creada por Cris Morena, que anticipa nuevos conflictos, revelaciones y el esperado reencuentro de los trillizos.
HBO Max presentó el tráiler oficial de la tercera temporada de "Margarita", la exitosa ficción creada por Cris Morena. que estrenará sus nuevos episodios a partir del lunes 24 de agosto de 2026, en exclusiva por la plataforma de streaming global propiedad de Warner Bros. Discovery.
El avance anticipa el reencuentro definitivo de los trillizos Margarita, Federico y Andrés, quienes volverán a encontrarse en medio de una historia cargada de secretos familiares y disputas de poder. La trama profundizará en la lucha por el trono de Krikoragán, luego de que salga a la luz toda la verdad sobre los acontecimientos que marcaron a sus protagonistas.
Uno de los puntos más destacados del tráiler es la inesperada reaparición del conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya (interpretado por Fabio Di Tomaso), cuyo regreso traerá nuevas consecuencias y cambiará el rumbo de la historia.
La tercera temporada vuelve a estar encabezada por Mora Bianchi (Margarita), Franco Yan (Federico), Toti Spangenberg (príncipe Merlín), Isabel Macedo (Delfina Santillán Torres Oviedo) y Benicio Gravier (Andrés). También regresan otros miembros del elenco, entre ellos Mateo Belmonte (Juan "El Rey").y Lola Abraldes (Margarita «Daisy» Santillán).
"Margarita" se convirtió en una de las producciones argentinas más exitosas del catálogo de HBO Max. Una historia que combina romance, aventura y música, con canciones originales y clásicos del universo de Cris Morena. La primera temporada -de 40 episodios- se estrenó en septiembre de 2024 y la segunda -20 episodios- en mayo de 2026.
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