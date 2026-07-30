Espectáculos |

Llega la tercera temporada de Margarita

Se presentó el tráiler oficial de la tercera temporada de la ficción creada por Cris Morena, que anticipa nuevos conflictos, revelaciones y el esperado reencuentro de los trillizos.

HBO Max presentó el tráiler oficial de la tercera temporada de "Margarita", la exitosa ficción creada por Cris Morena. que estrenará sus nuevos episodios a partir del lunes 24 de agosto de 2026, en exclusiva por la plataforma de streaming global propiedad de Warner Bros. Discovery.

El avance anticipa el reencuentro definitivo de los trillizos Margarita, Federico y Andrés, quienes volverán a encontrarse en medio de una historia cargada de secretos familiares y disputas de poder. La trama profundizará en la lucha por el trono de Krikoragán, luego de que salga a la luz toda la verdad sobre los acontecimientos que marcaron a sus protagonistas.

Máximo Augusto Calderón de la Hoya (interpretado por Fabio Di Tomaso)

Máximo Augusto Calderón de la Hoya (interpretado por Fabio Di Tomaso)

La tercera temporada vuelve a estar encabezada por Mora Bianchi (Margarita), Franco Yan (Federico), Toti Spangenberg (príncipe Merlín), Isabel Macedo (Delfina Santillán Torres Oviedo) y Benicio Gravier (Andrés). También regresan otros miembros del elenco, entre ellos Mateo Belmonte (Juan "El Rey").y Lola Abraldes (Margarita «Daisy» Santillán).

"Margarita" se convirtió en una de las producciones argentinas más exitosas del catálogo de HBO Max. Una historia que combina romance, aventura y música, con canciones originales y clásicos del universo de Cris Morena. La primera temporada -de 40 episodios- se estrenó en septiembre de 2024 y la segunda -20 episodios- en mayo de 2026.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados